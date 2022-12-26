Власти пересадят россиян на отечественные машины

В правительстве определили, когда автопром РФ вытеснит иномарки

26 декабря 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Денис Мантуров представили новую стратегию развития автопрома Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Российские власти изменят отечественный автопром, чтобы он перестал зависеть от поставок иностранных машин и запчастей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 декабря поддержал разработанную Минпромторгом стратегию по развитию производства электрокаров, водородных, газомоторных и традиционных автомобилей. На первом этапе без помощи из-за рубежа не обойтись, но достичь технологической независимости в этой отрасли России по силам, рассказали URA.RU эксперты. Представляя новую стратегию на совещании с вице-премьерами, Мишустин отметил ее поэтапный и долговременный характер. «Проект рассчитан на длительный период, до 2035 года, и задачи здесь масштабные. Нам нужно будет не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов», — заявил глава правительства. До 2022 года иностранцы производили в России 70% легковых автомобилей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU По его словам, к 2035 году Россия должна сделать большой шаг вперед в производстве автомобилей не только с обычными двигателями, но и добиться успехов в перспективные направлениях. «Например, не только производить электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций для них, расширять использование газомоторного топлива, водорода», — уточнил Мишустин, пригласив к докладу вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова. Мантуров сообщил, что добиться поставленных целей планирует в три этапа. На первом спрос на отечественном авторынке будет удовлетворятся в основном за счет высоколокализованной продукции зарубежного происхождения, а чтобы ускорить этот процесс российские предприятия будут делать разные модели машин на одной платформе. «Эта унификация позволит масштабировать собственную компонентную базу», — пояснил министр. Глава Минпромторга Денис Мантуров поставил автопрому амбициозные задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В дальнейшем иностранцев заставят поделиться технологическими ноу-хау, пообещал Мантуров. «Будут скорректированы требования к участию иностранных партнеров в производстве комплектующих. Имею ввиду создание совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны. Учитывая глобальные тренды автопрома и задачу технологического суверенитета, мы сфокусируемся на развитии гибридов и электромобилей, машин на водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта», — добавил он. Глава Минпромторга отметил перспективные наработки российских предприятий по перечисленным направлениям и напомнил о масштабном проекте «Росатома» по производству аккумуляторных батарей. «КамАЗ и ГАЗ производят электробусы, „Москвич“, „Моторинвест“ и „Автотор“ осваивают рынок легковых электромобилей. Под это „Росатом“ строит гигафабрику для производства накопителей. И в целом по электромобилям к 2035 году мы должны выйти на 25% доли рынка. В свою очередь „Аурус“, ГАЗ и КамАЗ реализуют проекты на водородных топливных элементах. Безусловно, все это найдет применение по мере развития зарядной и заправочной инфраструктуры. То же самое можно сказать и про газомоторную технику», — перечислил Мантуров. В правительстве намерены развивать не только электромобили, но и строить зарядные станции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы повысить интерес россиян к водородным автомобилям, в кабмине анонсировали новую программу стимулирования спроса по аналогии с теми, что уже работают в отношении классических машин, электромобилей и газомоторной техники. За счет этой и других мер поддержки Минпромторг рассчитывает к 2030 году нарастить долю отечественных авто на внутреннем рынке с 40 до 80%. «Необходимо максимально быстро приступить к реализации всех наших планов. От успеха будет зависеть не только развитие этой, безусловно, важной для экономики отрасли, но и уровень жизни миллионов наших граждан», — поддержал министерство Мишустин. Запуском новой стратегии автопрома правительство стремится избавить отрасль от прихотей иностранных поставщиков, объяснил URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Это основная цель правительства, зависимость от иностранцев на заявленном горизонте планирования должна быть исчерпана. Задача требует серьезного напряжения сил, и я полагаю, что Минпромторг очень тщательно все посчитал, прежде чем выходить с такими публичными заявлениями. Нужно это для того, чтобы покупка автомобиля в России не превращалась в проблему. Важно, чтобы все права на запчасти, агрегаты и в целом автомобили в итоге стали российскими, при этом заново изобретать то, что уже придумано, не надо, лучше двигаться вперед», — поделился мнением депутат. Автомобили и автобусы на газомоторном топливе уже активно эксплуатируются в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новая стратегия правительства — это реакция на уход иностранных производителей и поставщиков с российского рынка, сказал в беседе с URA.RU исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. «Раньше стратегия была другая — Россия, как и другие страны, была нацелена на совместное развитие, участие в глобальном рынке. Иностранцы производили в России 70% легковых автомобилей, и когда они ушли, мы это очень сильно почувствовали. События показали, что нужно перестраивать работу промышленности под собственные нужды. Создание компонентой базы — это основа любой промышленности, в том числе автомобильной. Это сложная задача, потому что внутренний рынок у нас относительно мирового невелик и нужно научиться выпускать качественные изделия небольшим тиражом. Для этого нужны меры господдержки», — подчеркнул эксперт. Статья по теме Путин показал, на что пересядут россияне из Мерседесов и БМВ Правительство уделяет большое значение развитию всего спектра автотранспорта на альтернативном топливе, но самым перспективным из них является газомоторное, заметил доцент МАДИ Лев Зиманов. «Газомоторные автомобили, которые в своем докладе особо отметил Мантуров, это самая близкая и доступная альтернатива бензиновым и дизельным машинам. Электромобили дороги сами по себе, а с ростом цен на электроэнергию в Европе и других странах их будущее вообще оказалось под вопросом. По срокам серийного производства автомобилей на водороде тоже нет ясности. А вот машины на метане или пропан-бутановой смеси уже успешно эксплуатируются, в России большие запасы этого топлива и при должном развитии инфраструктуры объемы производства таких автомобилей можно значительно нарастить. Поэтому в правительстве и считают это направление одним из наиболее привлекательных», — заключил Зиманов. 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Российские власти изменят отечественный автопром, чтобы он перестал зависеть от поставок иностранных машин и запчастей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 декабря поддержал разработанную Минпромторгом стратегию по развитию производства электрокаров, водородных, газомоторных и традиционных автомобилей. На первом этапе без помощи из-за рубежа не обойтись, но достичь технологической независимости в этой отрасли России по силам, рассказали URA.RU эксперты. Представляя новую стратегию на совещании с вице-премьерами, Мишустин отметил ее поэтапный и долговременный характер. «Проект рассчитан на длительный период, до 2035 года, и задачи здесь масштабные. Нам нужно будет не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов», — заявил глава правительства. По его словам, к 2035 году Россия должна сделать большой шаг вперед в производстве автомобилей не только с обычными двигателями, но и добиться успехов в перспективные направлениях. «Например, не только производить электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций для них, расширять использование газомоторного топлива, водорода», — уточнил Мишустин, пригласив к докладу вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова. Мантуров сообщил, что добиться поставленных целей планирует в три этапа. На первом спрос на отечественном авторынке будет удовлетворятся в основном за счет высоколокализованной продукции зарубежного происхождения, а чтобы ускорить этот процесс российские предприятия будут делать разные модели машин на одной платформе. «Эта унификация позволит масштабировать собственную компонентную базу», — пояснил министр. В дальнейшем иностранцев заставят поделиться технологическими ноу-хау, пообещал Мантуров. «Будут скорректированы требования к участию иностранных партнеров в производстве комплектующих. Имею ввиду создание совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны. Учитывая глобальные тренды автопрома и задачу технологического суверенитета, мы сфокусируемся на развитии гибридов и электромобилей, машин на водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта», — добавил он. Глава Минпромторга отметил перспективные наработки российских предприятий по перечисленным направлениям и напомнил о масштабном проекте «Росатома» по производству аккумуляторных батарей. «КамАЗ и ГАЗ производят электробусы, „Москвич“, „Моторинвест“ и „Автотор“ осваивают рынок легковых электромобилей. Под это „Росатом“ строит гигафабрику для производства накопителей. И в целом по электромобилям к 2035 году мы должны выйти на 25% доли рынка. В свою очередь „Аурус“, ГАЗ и КамАЗ реализуют проекты на водородных топливных элементах. Безусловно, все это найдет применение по мере развития зарядной и заправочной инфраструктуры. То же самое можно сказать и про газомоторную технику», — перечислил Мантуров. Чтобы повысить интерес россиян к водородным автомобилям, в кабмине анонсировали новую программу стимулирования спроса по аналогии с теми, что уже работают в отношении классических машин, электромобилей и газомоторной техники. За счет этой и других мер поддержки Минпромторг рассчитывает к 2030 году нарастить долю отечественных авто на внутреннем рынке с 40 до 80%. «Необходимо максимально быстро приступить к реализации всех наших планов. От успеха будет зависеть не только развитие этой, безусловно, важной для экономики отрасли, но и уровень жизни миллионов наших граждан», — поддержал министерство Мишустин. Запуском новой стратегии автопрома правительство стремится избавить отрасль от прихотей иностранных поставщиков, объяснил URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Это основная цель правительства, зависимость от иностранцев на заявленном горизонте планирования должна быть исчерпана. Задача требует серьезного напряжения сил, и я полагаю, что Минпромторг очень тщательно все посчитал, прежде чем выходить с такими публичными заявлениями. Нужно это для того, чтобы покупка автомобиля в России не превращалась в проблему. Важно, чтобы все права на запчасти, агрегаты и в целом автомобили в итоге стали российскими, при этом заново изобретать то, что уже придумано, не надо, лучше двигаться вперед», — поделился мнением депутат. Новая стратегия правительства — это реакция на уход иностранных производителей и поставщиков с российского рынка, сказал в беседе с URA.RU исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. «Раньше стратегия была другая — Россия, как и другие страны, была нацелена на совместное развитие, участие в глобальном рынке. Иностранцы производили в России 70% легковых автомобилей, и когда они ушли, мы это очень сильно почувствовали. События показали, что нужно перестраивать работу промышленности под собственные нужды. Создание компонентой базы — это основа любой промышленности, в том числе автомобильной. Это сложная задача, потому что внутренний рынок у нас относительно мирового невелик и нужно научиться выпускать качественные изделия небольшим тиражом. Для этого нужны меры господдержки», — подчеркнул эксперт. Правительство уделяет большое значение развитию всего спектра автотранспорта на альтернативном топливе, но самым перспективным из них является газомоторное, заметил доцент МАДИ Лев Зиманов. «Газомоторные автомобили, которые в своем докладе особо отметил Мантуров, это самая близкая и доступная альтернатива бензиновым и дизельным машинам. Электромобили дороги сами по себе, а с ростом цен на электроэнергию в Европе и других странах их будущее вообще оказалось под вопросом. По срокам серийного производства автомобилей на водороде тоже нет ясности. А вот машины на метане или пропан-бутановой смеси уже успешно эксплуатируются, в России большие запасы этого топлива и при должном развитии инфраструктуры объемы производства таких автомобилей можно значительно нарастить. Поэтому в правительстве и считают это направление одним из наиболее привлекательных», — заключил Зиманов.