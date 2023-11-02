Кремль собирает идеологов российских регионов

02 ноября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

На совещании будет по одному представителю от каждого субъекта РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В середине ноября администрация президента РФ проведет трехдневное совещание по президентским выборам 2024 года — в мастерской управления «Сенеж» под Москвой. По данным URA.RU, приглашены кураторы региональных внутриполитических блоков: вице-губернаторы, замы губернаторов и главы региональных администраций — в зависимости от того, как устроена вертикаль в конкретном субъекте. Информацию об этом URA.RU подтвердили источники в нескольких правительствах регионов Большого Урала. Свердловскую область будет представлять вице-губернатор Олег Чемезов, Челябинскую — замгубернатора Анатолий Векшин, Тюменскую — замгубернатора Павел Белявский, Курганскую (скорее всего) — первый замгубернатора Оксана Куташи. ХМАО — первый замгубернатора Алексей Шипилов, ЯНАО — замгубернатора Сергей Климентьев, Пермский край — и. о. главы администрации Александр Смертин. Программа встречи пока держится в секрете. «Предварительные даты — с 15-го по 18 ноября. Вероятно, будут оценивать готовность властей на местах», — полагает один из собеседников агентства. Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти некоторых регионов уже начали готовиться к масштабной кампании. Действующий глава государства Владимир Путин о своем выдвижении пока не объявлял. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В середине ноября администрация президента РФ проведет трехдневное совещание по президентским выборам 2024 года — в мастерской управления «Сенеж» под Москвой. По данным URA.RU, приглашены кураторы региональных внутриполитических блоков: вице-губернаторы, замы губернаторов и главы региональных администраций — в зависимости от того, как устроена вертикаль в конкретном субъекте. Информацию об этом URA.RU подтвердили источники в нескольких правительствах регионов Большого Урала. Свердловскую область будет представлять вице-губернатор Олег Чемезов, Челябинскую — замгубернатора Анатолий Векшин, Тюменскую — замгубернатора Павел Белявский, Курганскую (скорее всего) — первый замгубернатора Оксана Куташи. ХМАО — первый замгубернатора Алексей Шипилов, ЯНАО — замгубернатора Сергей Климентьев, Пермский край — и. о. главы администрации Александр Смертин. Программа встречи пока держится в секрете. «Предварительные даты — с 15-го по 18 ноября. Вероятно, будут оценивать готовность властей на местах», — полагает один из собеседников агентства. Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти некоторых регионов уже начали готовиться к масштабной кампании. Действующий глава государства Владимир Путин о своем выдвижении пока не объявлял.