Кремль собирает идеологов российских регионов

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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
На совещании будет по одному представителю от каждого субъекта РФ Фото:

В середине ноября администрация президента РФ проведет трехдневное совещание по президентским выборам 2024 года — в мастерской управления «Сенеж» под Москвой. По данным URA.RU, приглашены кураторы региональных внутриполитических блоков: вице-губернаторы, замы губернаторов и главы региональных администраций — в зависимости от того, как устроена вертикаль в конкретном субъекте.

Информацию об этом URA.RU подтвердили источники в нескольких правительствах регионов Большого Урала. Свердловскую область будет представлять вице-губернатор Олег Чемезов, Челябинскую — замгубернатора Анатолий Векшин, Тюменскую — замгубернатора Павел Белявский, Курганскую (скорее всего) — первый замгубернатора Оксана Куташи. ХМАО — первый замгубернатора Алексей Шипилов, ЯНАО — замгубернатора Сергей Климентьев, Пермский край — и. о. главы администрации Александр Смертин.

Программа встречи пока держится в секрете. «Предварительные даты — с 15-го по 18 ноября. Вероятно, будут оценивать готовность властей на местах», — полагает один из собеседников агентства.

Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти некоторых регионов уже начали готовиться к масштабной кампании. Действующий глава государства Владимир Путин о своем выдвижении пока не объявлял.

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В середине ноября администрация президента РФ проведет трехдневное совещание по президентским выборам 2024 года — в мастерской управления «Сенеж» под Москвой. По данным URA.RU, приглашены кураторы региональных внутриполитических блоков: вице-губернаторы, замы губернаторов и главы региональных администраций — в зависимости от того, как устроена вертикаль в конкретном субъекте. Информацию об этом URA.RU подтвердили источники в нескольких правительствах регионов Большого Урала. Свердловскую область будет представлять вице-губернатор Олег Чемезов, Челябинскую — замгубернатора Анатолий Векшин, Тюменскую — замгубернатора Павел Белявский, Курганскую (скорее всего) — первый замгубернатора Оксана Куташи. ХМАО — первый замгубернатора Алексей Шипилов, ЯНАО — замгубернатора Сергей Климентьев, Пермский край — и. о. главы администрации Александр Смертин. Программа встречи пока держится в секрете. «Предварительные даты — с 15-го по 18 ноября. Вероятно, будут оценивать готовность властей на местах», — полагает один из собеседников агентства. Выборы президента РФ намечены на март 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти некоторых регионов уже начали готовиться к масштабной кампании. Действующий глава государства Владимир Путин о своем выдвижении пока не объявлял.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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