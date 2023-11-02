Путин поручил кабмину стабилизировать цены на бензин

Владимир Путин призвал кабмин совместно с нефтяными компаниями стабилизировать цены на топливо
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры в сотрудничестве с нефтяными компаниями для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на бензин», —
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