Путин поручил кабмину стабилизировать цены на бензин 02 ноября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 + Владимир Путин призвал кабмин совместно с нефтяными компаниями стабилизировать цены на топливо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры в сотрудничестве с нефтяными компаниями для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Кремле. «Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на бензин», — сообщается на официальном сайте Кремля. Там добавили, что президент также поручил стабилизировать цены на дизель и решить данную проблему совместно с нефтяными компаниями. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры в сотрудничестве с нефтяными компаниями для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Кремле. «Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на бензин», — сообщается на официальном сайте Кремля. Там добавили, что президент также поручил стабилизировать цены на дизель и решить данную проблему совместно с нефтяными компаниями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям