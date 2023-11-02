Путин поручил кабмину стабилизировать цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин призвал кабмин совместно с нефтяными компаниями стабилизировать цены на топливо Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры в сотрудничестве с нефтяными компаниями для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на бензин», — сообщается на официальном сайте Кремля. Там добавили, что президент также поручил стабилизировать цены на дизель и решить данную проблему совместно с нефтяными компаниями.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры в сотрудничестве с нефтяными компаниями для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Кремле. «Путин поручил кабмину принять меры по стабилизации цен на бензин», — сообщается на официальном сайте Кремля. Там добавили, что президент также поручил стабилизировать цены на дизель и решить данную проблему совместно с нефтяными компаниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...