Чем запомнился скончавшийся худрук Петербургской филармонии Темирканов

Скончался художественный руководитель Петербургской филармонии

02 ноября 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

На 85-м году ушел из жизни дирижер Темирканов Фото: Андрей Любимов / АГН Москва Скончался художественный руководитель Петербургской филармонии, бывший главный дирижер Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии Юрий Темирканов. URA.RU рассказывает о его биографии. Юрий Темирканов родился в 1938 году на Кавказе, в городе Нальчик. Он начал музыкальные занятия в 9 лет. Когда ему было 13, он переехал в Ленинград. Там учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории по классам скрипки и альта, после — в консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования Ильи Мусина. В 1966 году Темирканов победил во Всесоюзном конкурсе дирижеров и совершил гастрольный тур по Европе и США с оркестром Московской филармонии и скрипачом Давидом Ойстрахом. С 1968 года стал главой в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. В 1976—1988 годах являлся главным дирижером Мариинского театра. За это время в его репертуар вошли: «Пиковая дама» Чайковского, «Война и мир» Прокофьева и «Мертвые души» Щедрина и другие. Темирканов часто выступал с зарубежными оркестрами: еще в 1980 году получил место приглашенного дирижера Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а в 1992—1998 годах занимал пост главного дирижера этого оркестра. С 2000 года по 2006 был главным дирижером и художественным руководителем Балтиморского симфонического оркестра (США). С 2007 года был главным приглaшенным дирижером Большого театра. В 1977 году стал музыкальным руководителем постановки оперы «Мертвые души» Щедрина в Большом театре (мировая премьера). В 2009 году был назначен музыкальным директором Королевского театра Пармы (Италия). Был номинирован на премию Grammy за записи музыки Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996) и симфонии №7 Шостаковича (1998). Темирканов получил множество российских наград. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (1998, 2003, 2008, 2013), народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий и премии Президента России, а также имеет множество международных наград. Так, например, в 2015 году Юрий был назначен первым в истории пожизненным почетным дирижером оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, в 2016 году ему был вручен итальянский орден «Arca d’Oro» («Золотой ковчег»). Юрий Темирканов скончался 2 ноября. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скончался художественный руководитель Петербургской филармонии, бывший главный дирижер Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии Юрий Темирканов. URA.RU рассказывает о его биографии. Юрий Темирканов родился в 1938 году на Кавказе, в городе Нальчик. Он начал музыкальные занятия в 9 лет. Когда ему было 13, он переехал в Ленинград. Там учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории по классам скрипки и альта, после — в консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования Ильи Мусина. В 1966 году Темирканов победил во Всесоюзном конкурсе дирижеров и совершил гастрольный тур по Европе и США с оркестром Московской филармонии и скрипачом Давидом Ойстрахом. С 1968 года стал главой в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. В 1976—1988 годах являлся главным дирижером Мариинского театра. За это время в его репертуар вошли: «Пиковая дама» Чайковского, «Война и мир» Прокофьева и «Мертвые души» Щедрина и другие. Темирканов часто выступал с зарубежными оркестрами: еще в 1980 году получил место приглашенного дирижера Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а в 1992—1998 годах занимал пост главного дирижера этого оркестра. С 2000 года по 2006 был главным дирижером и художественным руководителем Балтиморского симфонического оркестра (США). С 2007 года был главным приглaшенным дирижером Большого театра. В 1977 году стал музыкальным руководителем постановки оперы «Мертвые души» Щедрина в Большом театре (мировая премьера). В 2009 году был назначен музыкальным директором Королевского театра Пармы (Италия). Был номинирован на премию Grammy за записи музыки Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996) и симфонии №7 Шостаковича (1998). Темирканов получил множество российских наград. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (1998, 2003, 2008, 2013), народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий и премии Президента России, а также имеет множество международных наград. Так, например, в 2015 году Юрий был назначен первым в истории пожизненным почетным дирижером оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, в 2016 году ему был вручен итальянский орден «Arca d’Oro» («Золотой ковчег»). Юрий Темирканов скончался 2 ноября. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.