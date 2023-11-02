США ввели санкции против российских банков 02 ноября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 + США внесли в санкционный список несколько российских банков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США объявили о введении санкций против нескольких российских банков. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США. Ограничительные меры наложены на несколько российских финансовых учреждений. Среди них значатся такие банки, как АФК «Система», «Абсолют банк», «ХКФ банк», «Почта банк», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), «Русский стандарт» и «Арктик СПГ 2», заявлено на официальном сайте управления. США объявили о введении санкций против нескольких российских банков. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США. Ограничительные меры наложены на несколько российских финансовых учреждений. Среди них значатся такие банки, как АФК «Система», «Абсолют банк», «ХКФ банк», «Почта банк», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), «Русский стандарт» и «Арктик СПГ 2», заявлено на официальном сайте управления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям