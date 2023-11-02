США ввели санкции против российских банков

США внесли в санкционный список несколько российских банков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
США объявили о введении санкций против нескольких российских банков. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США.
Ограничительные меры наложены на несколько российских финансовых учреждений. Среди них значатся такие банки, как АФК «Система», «Абсолют банк», «ХКФ банк», «Почта банк», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), «Русский стандарт» и «Арктик СПГ 2»,
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