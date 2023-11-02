США ввели санкции против российских банков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конверт с изображением Героя Советского Союза Ахмадуллы Ишмухаметова. Екатеринбург, почта россии, почта банк
США внесли в санкционный список несколько российских банков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США объявили о введении санкций против нескольких российских банков. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США.

Ограничительные меры наложены на несколько российских финансовых учреждений. Среди них значатся такие банки, как АФК «Система», «Абсолют банк», «ХКФ банк», «Почта банк», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), «Русский стандарт» и «Арктик СПГ 2», заявлено на официальном сайте управления.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США объявили о введении санкций против нескольких российских банков. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США. Ограничительные меры наложены на несколько российских финансовых учреждений. Среди них значатся такие банки, как АФК «Система», «Абсолют банк», «ХКФ банк», «Почта банк», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), «Русский стандарт» и «Арктик СПГ 2», заявлено на официальном сайте управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...