01 ноября 2023

Губернатор ХМАО поручила усилить меры безопасности перед Днем народного единства

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, пистолет, строй, табельное оружие, кобура, полиция
В ХМАО усилят меры безопасности на транспорте и поиск экстремистских материалов Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова усилила меры безопасности в регионе перед Днем народного единства. На совещании антитеррористической комиссии она поручила подчиненным принять дополнительные меры для защиты транспортной инфраструктуры и пассажиров. В округе также активизировали интернет-мониторинг материалов террористического и деструктивного характера. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале.

«Поручаю субъектам дорожного транспорта принять дополнительные меры по усилению транспортной безопасности подведомственных объектов и пассажиров. Управлению МВД Российской Федерации по автономном округу, департаменту образования и науки и председателям АТК муниципальных образований — активизировать мониторинг сети „Интернет“ на предмет выявления материалов террористического или иного деструктивного характера», — сообщила глава региона.

Комарова уточнила, что дополнительные меры вводятся после поручения президента РФ Владимира Путина главам регионов и руководителям правоохранительных органов обратить внимание на необходимость своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. «К тому же, в октябре на заседании национального антитеррористического комитета Александр Бортников обратил внимание на повышение активности международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения СВО», — пояснила губернатор.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова усилила меры безопасности в регионе перед Днем народного единства. На совещании антитеррористической комиссии она поручила подчиненным принять дополнительные меры для защиты транспортной инфраструктуры и пассажиров. В округе также активизировали интернет-мониторинг материалов террористического и деструктивного характера. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. «Поручаю субъектам дорожного транспорта принять дополнительные меры по усилению транспортной безопасности подведомственных объектов и пассажиров. Управлению МВД Российской Федерации по автономном округу, департаменту образования и науки и председателям АТК муниципальных образований — активизировать мониторинг сети „Интернет“ на предмет выявления материалов террористического или иного деструктивного характера», — сообщила глава региона. Комарова уточнила, что дополнительные меры вводятся после поручения президента РФ Владимира Путина главам регионов и руководителям правоохранительных органов обратить внимание на необходимость своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. «К тому же, в октябре на заседании национального антитеррористического комитета Александр Бортников обратил внимание на повышение активности международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения СВО», — пояснила губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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