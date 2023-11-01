Губернатор ХМАО поручила усилить меры безопасности перед Днем народного единства

02 ноября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО усилят меры безопасности на транспорте и поиск экстремистских материалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова усилила меры безопасности в регионе перед Днем народного единства. На совещании антитеррористической комиссии она поручила подчиненным принять дополнительные меры для защиты транспортной инфраструктуры и пассажиров. В округе также активизировали интернет-мониторинг материалов террористического и деструктивного характера. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. «Поручаю субъектам дорожного транспорта принять дополнительные меры по усилению транспортной безопасности подведомственных объектов и пассажиров. Управлению МВД Российской Федерации по автономном округу, департаменту образования и науки и председателям АТК муниципальных образований — активизировать мониторинг сети „Интернет“ на предмет выявления материалов террористического или иного деструктивного характера», — сообщила глава региона. Комарова уточнила, что дополнительные меры вводятся после поручения президента РФ Владимира Путина главам регионов и руководителям правоохранительных органов обратить внимание на необходимость своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. «К тому же, в октябре на заседании национального антитеррористического комитета Александр Бортников обратил внимание на повышение активности международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения СВО», — пояснила губернатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова усилила меры безопасности в регионе перед Днем народного единства. На совещании антитеррористической комиссии она поручила подчиненным принять дополнительные меры для защиты транспортной инфраструктуры и пассажиров. В округе также активизировали интернет-мониторинг материалов террористического и деструктивного характера. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. «Поручаю субъектам дорожного транспорта принять дополнительные меры по усилению транспортной безопасности подведомственных объектов и пассажиров. Управлению МВД Российской Федерации по автономном округу, департаменту образования и науки и председателям АТК муниципальных образований — активизировать мониторинг сети „Интернет“ на предмет выявления материалов террористического или иного деструктивного характера», — сообщила глава региона. Комарова уточнила, что дополнительные меры вводятся после поручения президента РФ Владимира Путина главам регионов и руководителям правоохранительных органов обратить внимание на необходимость своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. «К тому же, в октябре на заседании национального антитеррористического комитета Александр Бортников обратил внимание на повышение активности международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения СВО», — пояснила губернатор.