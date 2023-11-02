В думе Тюмени появится новый депутат

В Тюмени единороссы проголосовали за нового парламентария
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
В думе Тюмени появится новый депутат «Единой России» Фото:

Партийное отделение «Единой России» в Тюмени приняло решение передать освободившийся мандат депутата городской думы председателю автономии казахов области Есенгалий Ибраеву. Он избирался в гордуму по партийному списку и заменит Екатерину Костылеву, которая ранее отказалась от депутатства. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда Тюменской области.

«Решение передать мандат Ибраеву принято на городском собрании. Документы будут переданы в избирательную комиссию и на следующем заседании гордумы должно быть утверждено», — сообщает собеседник агентства.

Есенгалий Ибраев занимает пост председателя думы Юргинского района и должен будет сложить с себя полномочия. Также он является президентом национально-культурной автономии казахов Тюменской области. Ранее Екатерина Костылева, избиравшаяся в думу Тюмени по партийному списку «Единой России», отказалась от мандата по семейным обстоятельствам.

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Партийное отделение «Единой России» в Тюмени приняло решение передать освободившийся мандат депутата городской думы председателю автономии казахов области Есенгалий Ибраеву. Он избирался в гордуму по партийному списку и заменит Екатерину Костылеву, которая ранее отказалась от депутатства. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда Тюменской области. «Решение передать мандат Ибраеву принято на городском собрании. Документы будут переданы в избирательную комиссию и на следующем заседании гордумы должно быть утверждено», — сообщает собеседник агентства. Есенгалий Ибраев занимает пост председателя думы Юргинского района и должен будет сложить с себя полномочия. Также он является президентом национально-культурной автономии казахов Тюменской области. Ранее Екатерина Костылева, избиравшаяся в думу Тюмени по партийному списку «Единой России», отказалась от мандата по семейным обстоятельствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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