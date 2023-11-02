В думе Тюмени появится новый депутат

В Тюмени единороссы проголосовали за нового парламентария

02 ноября 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

В думе Тюмени появится новый депутат «Единой России» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Партийное отделение «Единой России» в Тюмени приняло решение передать освободившийся мандат депутата городской думы председателю автономии казахов области Есенгалий Ибраеву. Он избирался в гордуму по партийному списку и заменит Екатерину Костылеву, которая ранее отказалась от депутатства. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда Тюменской области. «Решение передать мандат Ибраеву принято на городском собрании. Документы будут переданы в избирательную комиссию и на следующем заседании гордумы должно быть утверждено», — сообщает собеседник агентства. Есенгалий Ибраев занимает пост председателя думы Юргинского района и должен будет сложить с себя полномочия. Также он является президентом национально-культурной автономии казахов Тюменской области. Ранее Екатерина Костылева, избиравшаяся в думу Тюмени по партийному списку «Единой России», отказалась от мандата по семейным обстоятельствам.

Партийное отделение «Единой России» в Тюмени приняло решение передать освободившийся мандат депутата городской думы председателю автономии казахов области Есенгалий Ибраеву. Он избирался в гордуму по партийному списку и заменит Екатерину Костылеву, которая ранее отказалась от депутатства. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда Тюменской области. «Решение передать мандат Ибраеву принято на городском собрании. Документы будут переданы в избирательную комиссию и на следующем заседании гордумы должно быть утверждено», — сообщает собеседник агентства. Есенгалий Ибраев занимает пост председателя думы Юргинского района и должен будет сложить с себя полномочия. Также он является президентом национально-культурной автономии казахов Тюменской области. Ранее Екатерина Костылева, избиравшаяся в думу Тюмени по партийному списку «Единой России», отказалась от мандата по семейным обстоятельствам.