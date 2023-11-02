Учителя года РФ в думе Тюмени заменит главный казах области

02 ноября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В думу Тюмени пройдет руководитель казахской диаспоры Есенгалий Ибраев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Учителя года РФ Екатерину Костылеву в думе Тюмени заменит президент национально-культурной автономии казахов области Есенгалий Ибраев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Хоть Ибраев и не следующий после Костылевой в партсписке, мандат получит именно он. Решение примут на ближайшем заседании политсовета „Единой России“. Еще в летом администрация президента ставила задачу: завести в гордуму представителей нацменьшинств», — сообщают собеседники агентства. Мандат в гордуме Тюмени освободился после ухода учителя года Екатерины Костылевой. Она ушла по собственному желанию, будучи избранной по партийному списку «Единой России». Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменский внутрипол приступил к задаче АП по обеспечению мандатами в представительных органах национальных меньшинств. Ибраев считался первым претендентом на вход в думу Тюмени по этой «квоте».

Учителя года РФ Екатерину Костылеву в думе Тюмени заменит президент национально-культурной автономии казахов области Есенгалий Ибраев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Хоть Ибраев и не следующий после Костылевой в партсписке, мандат получит именно он. Решение примут на ближайшем заседании политсовета „Единой России“. Еще в летом администрация президента ставила задачу: завести в гордуму представителей нацменьшинств», — сообщают собеседники агентства. Мандат в гордуме Тюмени освободился после ухода учителя года Екатерины Костылевой. Она ушла по собственному желанию, будучи избранной по партийному списку «Единой России». Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменский внутрипол приступил к задаче АП по обеспечению мандатами в представительных органах национальных меньшинств. Ибраев считался первым претендентом на вход в думу Тюмени по этой «квоте».