Учителя года РФ в думе Тюмени заменит главный казах области

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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
В думу Тюмени пройдет руководитель казахской диаспоры Есенгалий Ибраев Фото:

Учителя года РФ Екатерину Костылеву в думе Тюмени заменит президент национально-культурной автономии казахов области Есенгалий Ибраев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда.

«Хоть Ибраев и не следующий после Костылевой в партсписке, мандат получит именно он. Решение примут на ближайшем заседании политсовета „Единой России“. Еще в летом администрация президента ставила задачу: завести в гордуму представителей нацменьшинств», — сообщают собеседники агентства.

Мандат в гордуме Тюмени освободился после ухода учителя года Екатерины Костылевой. Она ушла по собственному желанию, будучи избранной по партийному списку «Единой России». Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменский внутрипол приступил к задаче АП по обеспечению мандатами в представительных органах национальных меньшинств. Ибраев считался первым претендентом на вход в думу Тюмени по этой «квоте».

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Учителя года РФ Екатерину Костылеву в думе Тюмени заменит президент национально-культурной автономии казахов области Есенгалий Ибраев. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Хоть Ибраев и не следующий после Костылевой в партсписке, мандат получит именно он. Решение примут на ближайшем заседании политсовета „Единой России“. Еще в летом администрация президента ставила задачу: завести в гордуму представителей нацменьшинств», — сообщают собеседники агентства. Мандат в гордуме Тюмени освободился после ухода учителя года Екатерины Костылевой. Она ушла по собственному желанию, будучи избранной по партийному списку «Единой России». Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменский внутрипол приступил к задаче АП по обеспечению мандатами в представительных органах национальных меньшинств. Ибраев считался первым претендентом на вход в думу Тюмени по этой «квоте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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