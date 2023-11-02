«Газпромнефть» попала под санкции США

На подразделения «Газпромнефти» наложены санкции США
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Один из крупнейших игроков на российском рынке нефтепродуктов компания «Газпромнефть» попала под ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США.
Санкции были введены в отношении двух подразделений компании. Ограничительные меры наложены на «Газпромнефть каталитическая система» и «Газпромнефть научно-технологический центр»,
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!