«Газпромнефть» попала под санкции США 02 ноября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 + На подразделения «Газпромнефти» наложены санкции США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Один из крупнейших игроков на российском рынке нефтепродуктов компания «Газпромнефть» попала под ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США. Санкции были введены в отношении двух подразделений компании. Ограничительные меры наложены на «Газпромнефть каталитическая система» и «Газпромнефть научно-технологический центр», заявлено на официальном сайте управления. Один из крупнейших игроков на российском рынке нефтепродуктов компания «Газпромнефть» попала под ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом стало известно из данных Управления по контролю за иностранными активами США. Санкции были введены в отношении двух подразделений компании. Ограничительные меры наложены на «Газпромнефть каталитическая система» и «Газпромнефть научно-технологический центр», заявлено на официальном сайте управления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям