Губернатор Текслер ждет в Челябинской области спортсменов со всей России

В Челябинской области пройдет Спартакиада РФ

02 ноября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер анонсировал проведение в регионе Спартакиады РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 ноября анонсировал проведение в регионе Спартакиады России по зимним видам спорта. Соревнования стартуют через 100 дней и пройдут в пяти челябинских городах. «Через 100 дней начнутся соревнования сильнейших спортсменов. Челябинская область примет основную программу соревнований, а также церемонии открытия и закрытия. Пять городов: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Куса. Для региона принять такой уровень соревнований — почетная и ответственная задача», — написал Текслер в своем telegram-канале, призвав всех болеть за любимых спортсменом. Соревнования пройдут на шести спортивных объектах — ледовые арены «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовая арена «Металлург» (Магнитогорск), горнолыжный курорт «Солнечная долина» (Миасс), стадион имени Светланы Ишмуратовой (Златоуст) и Центр активного отдыха «Евразия» (Куса). Состязаться спортсмены будут в семи видах: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт и шорт-трек, женский хоккей, биатлон и фигурное катание.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 ноября анонсировал проведение в регионе Спартакиады России по зимним видам спорта. Соревнования стартуют через 100 дней и пройдут в пяти челябинских городах. «Через 100 дней начнутся соревнования сильнейших спортсменов. Челябинская область примет основную программу соревнований, а также церемонии открытия и закрытия. Пять городов: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Куса. Для региона принять такой уровень соревнований — почетная и ответственная задача», — написал Текслер в своем telegram-канале, призвав всех болеть за любимых спортсменом. Соревнования пройдут на шести спортивных объектах — ледовые арены «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовая арена «Металлург» (Магнитогорск), горнолыжный курорт «Солнечная долина» (Миасс), стадион имени Светланы Ишмуратовой (Златоуст) и Центр активного отдыха «Евразия» (Куса). Состязаться спортсмены будут в семи видах: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт и шорт-трек, женский хоккей, биатлон и фигурное катание.