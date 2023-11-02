В тюменском Рощино трактор «подрезал» самолет «ЮТэйр»

Трактор на высокой скорости промчался поперек движения самолета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Трактор аэродромной службы аэропорта Рощино выехал на траекторию самолета авиакомпании «ЮТэйр», который совершал руление после посадки. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«1 ноября, „ЮТэйр“. При заруливании на МС10 аэропорта назначения Рощино (Тюмень) экипаж доложил о пересечении трактором аэродромной службы траектории заруливания на высокой скорости в непосредственной близости», — сообщает telegram-канал.

URA.RU направило запросы по ситуации в авиакомпанию Utair и аэропорт Тюмени. Ответы ожидаются.