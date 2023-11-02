В тюменском Рощино трактор «подрезал» самолет «ЮТэйр»

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, боинг 767, ютейр
Трактор на высокой скорости промчался поперек движения самолета Фото:

Трактор аэродромной службы аэропорта Рощино выехал на траекторию самолета авиакомпании «ЮТэйр», который совершал руление после посадки. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«1 ноября, „ЮТэйр“. При заруливании на МС10 аэропорта назначения Рощино (Тюмень) экипаж доложил о пересечении трактором аэродромной службы траектории заруливания на высокой скорости в непосредственной близости», — сообщает telegram-канал.

URA.RU направило запросы по ситуации в авиакомпанию Utair и аэропорт Тюмени. Ответы ожидаются.

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Трактор аэродромной службы аэропорта Рощино выехал на траекторию самолета авиакомпании «ЮТэйр», который совершал руление после посадки. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «1 ноября, „ЮТэйр“. При заруливании на МС10 аэропорта назначения Рощино (Тюмень) экипаж доложил о пересечении трактором аэродромной службы траектории заруливания на высокой скорости в непосредственной близости», — сообщает telegram-канал. URA.RU направило запросы по ситуации в авиакомпанию Utair и аэропорт Тюмени. Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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