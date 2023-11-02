В тюменском Рощино трактор «подрезал» самолет «ЮТэйр»

Трактор на высокой скорости промчался поперек движения самолета
Трактор аэродромной службы аэропорта Рощино выехал на траекторию самолета авиакомпании «ЮТэйр», который совершал руление после посадки. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«1 ноября, „ЮТэйр“. При заруливании на МС10 аэропорта назначения Рощино (Тюмень) экипаж доложил о пересечении трактором аэродромной службы траектории заруливания на высокой скорости в непосредственной близости», — сообщает telegram-канал.
URA.RU направило запросы по ситуации в авиакомпанию Utair и аэропорт Тюмени. Ответы ожидаются.
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