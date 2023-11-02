США наложили санкции на компанию, связанную со строительством тюменского кампуса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Неизвестно, скажутся ли санкции США на судьбе тюменского мега-проекта Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый санкционный список США попало публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“», в чью группу компаний входит управляющая организация концессионера строительства межвузовского кампуса в Тюмени — ООО «Врата Сибири». Информация о новом пакете санкций опубликована на сайте одного из подразделений Минфина США.

«Обновленный список санкций, наложенных США. Добавлены: публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», — значится на сайте управления по контролю за иностранными активами США.

Согласно открытым источникам в группу компаний АФК «Система» входит ООО «Системные концессии». Оно, в свою очередь, выступает управляющей организацией для ООО «Врата Сибири». Как ранее писало URA.RU, последняя компания является концессионером в проекте по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени.

URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новый санкционный список США попало публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“», в чью группу компаний входит управляющая организация концессионера строительства межвузовского кампуса в Тюмени — ООО «Врата Сибири». Информация о новом пакете санкций опубликована на сайте одного из подразделений Минфина США. «Обновленный список санкций, наложенных США. Добавлены: публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», — значится на сайте управления по контролю за иностранными активами США. Согласно открытым источникам в группу компаний АФК «Система» входит ООО «Системные концессии». Оно, в свою очередь, выступает управляющей организацией для ООО «Врата Сибири». Как ранее писало URA.RU, последняя компания является концессионером в проекте по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...