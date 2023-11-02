США наложили санкции на компанию, связанную со строительством тюменского кампуса

В новый санкционный список США попало публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“», в чью группу компаний входит управляющая организация концессионера строительства межвузовского кампуса в Тюмени — ООО «Врата Сибири». Информация о новом пакете санкций опубликована на сайте одного из подразделений Минфина США.
«Обновленный список санкций, наложенных США. Добавлены: публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», — значится на сайте управления по контролю за иностранными активами США.
Согласно открытым источникам в группу компаний АФК «Система» входит ООО «Системные концессии». Оно, в свою очередь, выступает управляющей организацией для ООО «Врата Сибири». Как ранее писало URA.RU, последняя компания является концессионером в проекте по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени.
URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ ожидается.
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