США наложили санкции на компанию, связанную со строительством тюменского кампуса

02 ноября 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Неизвестно, скажутся ли санкции США на судьбе тюменского мега-проекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В новый санкционный список США попало публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“», в чью группу компаний входит управляющая организация концессионера строительства межвузовского кампуса в Тюмени — ООО «Врата Сибири». Информация о новом пакете санкций опубликована на сайте одного из подразделений Минфина США. «Обновленный список санкций, наложенных США. Добавлены: публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», — значится на сайте управления по контролю за иностранными активами США. Согласно открытым источникам в группу компаний АФК «Система» входит ООО «Системные концессии». Оно, в свою очередь, выступает управляющей организацией для ООО «Врата Сибири». Как ранее писало URA.RU, последняя компания является концессионером в проекте по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ ожидается.

В новый санкционный список США попало публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“», в чью группу компаний входит управляющая организация концессионера строительства межвузовского кампуса в Тюмени — ООО «Врата Сибири». Информация о новом пакете санкций опубликована на сайте одного из подразделений Минфина США. «Обновленный список санкций, наложенных США. Добавлены: публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», — значится на сайте управления по контролю за иностранными активами США. Согласно открытым источникам в группу компаний АФК «Система» входит ООО «Системные концессии». Оно, в свою очередь, выступает управляющей организацией для ООО «Врата Сибири». Как ранее писало URA.RU, последняя компания является концессионером в проекте по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ ожидается.