Полиция задержала челябинца, взобравшегося на памятник Ленину

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
В содеянном мужчина раскаялся Фото:

Полицейские задержали хулигана, забравшегося на памятник Владимиру Ленину в Металлургическом районе Челябинска. Как 2 ноября рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по региону, мужчина был нетрезв.

«Сотрудники отдела полиции „Металлургический“ установили и задержали местного жителя. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений забрался на памятник Владимиру Ленину около ДК „Строитель“», — отметили в главке.

Видеозапись с инцидентом получила распространение в соцсети. Нарушитель выкрикивал нецензурные слова. Личность 44-летнего челябинца установили и доставили в отдел полиции. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления. В отношении задержанного составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство.

Челябинец свой поступок списал на действие алкоголя. В содеянном он раскаялся. Нарушителю выписали административный арест на пять суток.

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Полицейские задержали хулигана, забравшегося на памятник Владимиру Ленину в Металлургическом районе Челябинска. Как 2 ноября рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по региону, мужчина был нетрезв. «Сотрудники отдела полиции „Металлургический“ установили и задержали местного жителя. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений забрался на памятник Владимиру Ленину около ДК „Строитель“», — отметили в главке. Видеозапись с инцидентом получила распространение в соцсети. Нарушитель выкрикивал нецензурные слова. Личность 44-летнего челябинца установили и доставили в отдел полиции. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления. В отношении задержанного составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство. Челябинец свой поступок списал на действие алкоголя. В содеянном он раскаялся. Нарушителю выписали административный арест на пять суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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