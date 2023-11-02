Полиция задержала челябинца, взобравшегося на памятник Ленину

Полицейские задержали хулигана, забравшегося на памятник Владимиру Ленину в Металлургическом районе Челябинска. Как 2 ноября рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по региону, мужчина был нетрезв.
«Сотрудники отдела полиции „Металлургический“ установили и задержали местного жителя. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений забрался на памятник Владимиру Ленину около ДК „Строитель“», — отметили в главке.
Видеозапись с инцидентом получила распространение в соцсети. Нарушитель выкрикивал нецензурные слова. Личность 44-летнего челябинца установили и доставили в отдел полиции. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления. В отношении задержанного составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство.
Челябинец свой поступок списал на действие алкоголя. В содеянном он раскаялся. Нарушителю выписали административный арест на пять суток.
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