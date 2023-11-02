Автором Telegram-канала «Утро Дагестан» оказался уроженец Махачкалы

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Автором telegram-канала «Утро Дагестан» является Абакар Абакаров, сообщил источник Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Уроженец Махачкалы Абакар Абакаров является автором telegram-канала «Утро Дагестан», заблокированного за призывы к беспорядкам в Махачкале. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Администратором канала оказался уроженец Махачкалы Абакар Абакаров», — передает слова источника РЕН ТВ. Он добавил, что в настоящее время Абакаров находится в Стамбуле, где занимается деятельностью в рамках информационной борьбы Запада против России.

Абакаров имел опыт в различных сферах — от бизнеса до политики и общественной деятельности. Затем в его работе начала проявляться антироссийская тенденция с 2015 года. В 2016 году он переехал на Украину и создал «Исламскую школу» в Одессе вместе с членами организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). После начала СВО Абакаров перебрался в Турцию.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами. По последним данным Минздрава Дагестана, более 20 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. В результате беспорядков погиб полицейский, который пытался пресечь беспорядки.

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Уроженец Махачкалы Абакар Абакаров является автором telegram-канала «Утро Дагестан», заблокированного за призывы к беспорядкам в Махачкале. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Администратором канала оказался уроженец Махачкалы Абакар Абакаров», — передает слова источника РЕН ТВ. Он добавил, что в настоящее время Абакаров находится в Стамбуле, где занимается деятельностью в рамках информационной борьбы Запада против России. Абакаров имел опыт в различных сферах — от бизнеса до политики и общественной деятельности. Затем в его работе начала проявляться антироссийская тенденция с 2015 года. В 2016 году он переехал на Украину и создал «Исламскую школу» в Одессе вместе с членами организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). После начала СВО Абакаров перебрался в Турцию. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами. По последним данным Минздрава Дагестана, более 20 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. В результате беспорядков погиб полицейский, который пытался пресечь беспорядки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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