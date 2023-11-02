Автором Telegram-канала «Утро Дагестан» оказался уроженец Махачкалы

02 ноября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Автором telegram-канала «Утро Дагестан» является Абакар Абакаров, сообщил источник Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Уроженец Махачкалы Абакар Абакаров является автором telegram-канала «Утро Дагестан», заблокированного за призывы к беспорядкам в Махачкале. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Администратором канала оказался уроженец Махачкалы Абакар Абакаров», — передает слова источника РЕН ТВ. Он добавил, что в настоящее время Абакаров находится в Стамбуле, где занимается деятельностью в рамках информационной борьбы Запада против России. Абакаров имел опыт в различных сферах — от бизнеса до политики и общественной деятельности. Затем в его работе начала проявляться антироссийская тенденция с 2015 года. В 2016 году он переехал на Украину и создал «Исламскую школу» в Одессе вместе с членами организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). После начала СВО Абакаров перебрался в Турцию. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами. По последним данным Минздрава Дагестана, более 20 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. В результате беспорядков погиб полицейский, который пытался пресечь беспорядки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец Махачкалы Абакар Абакаров является автором telegram-канала «Утро Дагестан», заблокированного за призывы к беспорядкам в Махачкале. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Администратором канала оказался уроженец Махачкалы Абакар Абакаров», — передает слова источника РЕН ТВ. Он добавил, что в настоящее время Абакаров находится в Стамбуле, где занимается деятельностью в рамках информационной борьбы Запада против России. Абакаров имел опыт в различных сферах — от бизнеса до политики и общественной деятельности. Затем в его работе начала проявляться антироссийская тенденция с 2015 года. В 2016 году он переехал на Украину и создал «Исламскую школу» в Одессе вместе с членами организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). После начала СВО Абакаров перебрался в Турцию. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда группа граждан попыталась атаковать самолет, прибывший из Израиля. Были совершены погромы, а участники беспорядков напали на сотрудников охраны, атакуя их различными предметами. По последним данным Минздрава Дагестана, более 20 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. В результате беспорядков погиб полицейский, который пытался пресечь беспорядки.