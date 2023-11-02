В Тюмени здание за 61 млн рублей выкупит полный тезка сына Владимира Якушева. Фото

02 ноября 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Тюмени выкупили дом мещанки А. И. Костиной за 61 млн рублей (фото взято из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени продали здание на улице Ленина, 8. Победителем аукциона признали Павла Якушева, который является полным тезкой сына полпреда УрФО Владимира Якушева. Данные размещены на сайте ГИС «Торги». «Признать победителем аукциона ИП Якушева Павла Владимировича. Он предложил максимальную цену в 61 424 950 рублей, — указано в документе. Недвижимость была выставлена на аукцион за десять миллионов рублей. Победитель заплатит почти в шесть раз больше, чем было заявлено изначально. Ранее дом принадлежал тюменской мещанке А. И. Костиной. В начале ХХ века он перешел в собственность мензелинского мещанина, коммерции советника С. Н. Иванова и его жены Е. С. Ивановой. В доме размещался магазин Товарищества Чиняева и Коровина. На сегодняшний день здание является нежилым. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу полпреда УрФО, чтобы уточнить информацию по владельцу купленного дома. Ответ на него ожидается.

В Тюмени продали здание на улице Ленина, 8. Победителем аукциона признали Павла Якушева, который является полным тезкой сына полпреда УрФО Владимира Якушева. Данные размещены на сайте ГИС «Торги». «Признать победителем аукциона ИП Якушева Павла Владимировича. Он предложил максимальную цену в 61 424 950 рублей, — указано в документе. Недвижимость была выставлена на аукцион за десять миллионов рублей. Победитель заплатит почти в шесть раз больше, чем было заявлено изначально. Ранее дом принадлежал тюменской мещанке А. И. Костиной. В начале ХХ века он перешел в собственность мензелинского мещанина, коммерции советника С. Н. Иванова и его жены Е. С. Ивановой. В доме размещался магазин Товарищества Чиняева и Коровина. На сегодняшний день здание является нежилым. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу полпреда УрФО, чтобы уточнить информацию по владельцу купленного дома. Ответ на него ожидается.