В Тюмени зарастает сорняками больше двух миллионов квадратов сельскохозяйственной земли

Россельхознадзор: в Ялуторовском районе заброшено 208 гектаров плодородной земли

03 ноября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Вместо сельскохозяйственных культур на участках растут сорняки и деревья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ялуторовском районе Тюменской области фермеры забросили больше двух миллионов квадратных метров плодородной земли. Наделы вместо полевых культур зарастают сорняками и деревьями, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. «В ходе данных обследований установлено, что вся территория не используется для ведения сельскохозяйственного производства, на всех участках произрастает сорная растительность высотой более 110 см. Мелкими и крупными очагами присутствует древесная растительность. Какие-либо признаки сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Имеется сухая растительность прошлых лет», — говорится в сообщении. Фермер, содержащий в ялуторовском районе крестьянское хозяйство, рассказал URA.RU на правах анонимности, что сейчас многие его соседи перестают обрабатывать землю. Причина этого, по словам собеседника агентства, в нехватке денег на ведение хозяйства. «Не всем хватает господдержки, а топливо дорожает. Чинить технику так же становится неподъемным трудом. Грубо говоря, с каждого рубля, вложенного в землю, мы имеем сейчас пять рублей убытка», — добавил фермер. URA.RU направило запрос о существующих и планируемых мерах государственной поддержки в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что работать фермерам мешает не только недостаток финансирования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ялуторовском районе Тюменской области фермеры забросили больше двух миллионов квадратных метров плодородной земли. Наделы вместо полевых культур зарастают сорняками и деревьями, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. «В ходе данных обследований установлено, что вся территория не используется для ведения сельскохозяйственного производства, на всех участках произрастает сорная растительность высотой более 110 см. Мелкими и крупными очагами присутствует древесная растительность. Какие-либо признаки сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Имеется сухая растительность прошлых лет», — говорится в сообщении. Фермер, содержащий в ялуторовском районе крестьянское хозяйство, рассказал URA.RU на правах анонимности, что сейчас многие его соседи перестают обрабатывать землю. Причина этого, по словам собеседника агентства, в нехватке денег на ведение хозяйства. «Не всем хватает господдержки, а топливо дорожает. Чинить технику так же становится неподъемным трудом. Грубо говоря, с каждого рубля, вложенного в землю, мы имеем сейчас пять рублей убытка», — добавил фермер. URA.RU направило запрос о существующих и планируемых мерах государственной поддержки в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что работать фермерам мешает не только недостаток финансирования.