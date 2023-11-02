Курганский завод «Медимэкс» презентовали чиновникам из Узбекистана

В Ташкенте на международной выставке показали стенд курганского завода «Медимэкс» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Узбекистане на выставке «Горное дело, металлургия и металлообработка — MiningMetals Uzbekistan» чиновникам презентовали уникальное курганское предприятие «Медимэкс». Это первый в России завод по производству низкокипящих газов. Об этом рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренков в соцсети.

«В Ташкенте коллективный стенд Курганской области посетил первый заместитель министра Горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Омонулло Насритдинходжаев и заместитель Торгового представителя РФ в Республике Узбекистан Игорь Камынин. В выставке приняли участие ООО «Медимэкс», ИП Чунина Л.Ю., ООО «ЛИГА-5С», ООО «Предприятие «Сенсор»», — сообщил Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Назаренко уточнил, что основная цель участия курганских предприятий в международной выставке — это налаживание торговых отношений с зарубежными партнерами. Он добавил, что мероприятие было организовано центром поддержки экспорта инвестагентства Курганской области при содействии региональной Торгово-промышленной палаты.

Ранее гендиректор компании «Медимэкс» Евгений Яцкий сообщил о том, что за год предприятие увеличило убытки почти на семь миллионов рублей из-за создания первого в России завода по производству низкокипящих газов. Согласно данным сервиса СБИС, чистый убыток за 2022 год составил 10,2 млн рублей. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (3,3 млн рублей). Также на предприятии почти в 3,5 раза сократилась выручка — с 2,5 млн до 715 тысяч рублей.

В Узбекистане на международной выставке показали стенд курганского предприятия «Медимэкс» Фото: со страницы Ильи Назаренко в соцсети «ВКонтакте»