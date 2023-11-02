Курганский уникальный завод презентовали чиновникам из Узбекистана. Фото

Курганский завод «Медимэкс» презентовали чиновникам из Узбекистана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, герб узбекистана
В Ташкенте на международной выставке показали стенд курганского завода «Медимэкс» Фото:

В Узбекистане на выставке «Горное дело, металлургия и металлообработка — MiningMetals Uzbekistan» чиновникам презентовали уникальное курганское предприятие «Медимэкс». Это первый в России завод по производству низкокипящих газов. Об этом рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренков в соцсети.

«В Ташкенте коллективный стенд Курганской области посетил первый заместитель министра Горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Омонулло Насритдинходжаев и заместитель Торгового представителя РФ в Республике Узбекистан Игорь Камынин. В выставке приняли участие ООО «Медимэкс», ИП Чунина Л.Ю., ООО «ЛИГА-5С», ООО «Предприятие «Сенсор»», — сообщил Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Назаренко уточнил, что основная цель участия курганских предприятий в международной выставке — это налаживание торговых отношений с зарубежными партнерами. Он добавил, что мероприятие было организовано центром поддержки экспорта инвестагентства Курганской области при содействии региональной Торгово-промышленной палаты.

Ранее гендиректор компании «Медимэкс» Евгений Яцкий сообщил о том, что за год предприятие увеличило убытки почти на семь миллионов рублей из-за создания первого в России завода по производству низкокипящих газов. Согласно данным сервиса СБИС, чистый убыток за 2022 год составил 10,2 млн рублей. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (3,3 млн рублей). Также на предприятии почти в 3,5 раза сократилась выручка — с 2,5 млн до 715 тысяч рублей.

В Узбекистане на международной выставке показали стенд курганского предприятия "Медимэкс"
В Узбекистане на международной выставке показали стенд курганского предприятия «Медимэкс»
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Узбекистане на выставке «Горное дело, металлургия и металлообработка — MiningMetals Uzbekistan» чиновникам презентовали уникальное курганское предприятие «Медимэкс». Это первый в России завод по производству низкокипящих газов. Об этом рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренков в соцсети. «В Ташкенте коллективный стенд Курганской области посетил первый заместитель министра Горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Омонулло Насритдинходжаев и заместитель Торгового представителя РФ в Республике Узбекистан Игорь Камынин. В выставке приняли участие ООО «Медимэкс», ИП Чунина Л.Ю., ООО «ЛИГА-5С», ООО «Предприятие «Сенсор»», — сообщил Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Назаренко уточнил, что основная цель участия курганских предприятий в международной выставке — это налаживание торговых отношений с зарубежными партнерами. Он добавил, что мероприятие было организовано центром поддержки экспорта инвестагентства Курганской области при содействии региональной Торгово-промышленной палаты. Ранее гендиректор компании «Медимэкс» Евгений Яцкий сообщил о том, что за год предприятие увеличило убытки почти на семь миллионов рублей из-за создания первого в России завода по производству низкокипящих газов. Согласно данным сервиса СБИС, чистый убыток за 2022 год составил 10,2 млн рублей. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (3,3 млн рублей). Также на предприятии почти в 3,5 раза сократилась выручка — с 2,5 млн до 715 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...