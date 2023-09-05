05 сентября 2023

Предприятие «Медимэкс» в ущерб прибыли открыло уникальный завод в Кургане

Курганская компания «Медимэкс» отчиталась о миллионных убытках
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Медимэкс» за год увеличило убытки почти на семь млн рублей Фото:

Предприятие «Медимэкс» за год увеличило убытки почти на семь миллионов рублей из-за создания первого в России завода по производству низкокипящих газов. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Евгений Яцкий.

«Увеличение убытков и снижение выручки ООО „Медимэкс“ связано с тем, что средства были инвестированы в строительство предприятия по производству низкокипящих газов», — рассказал Яцкий. Уникальный завод в Кургане был открыт в августе 2023 года.

Согласно данным сервиса СБИС, чистый убыток за 2022 год составил 10,2 млн рублей. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (3,3 млн рублей). Также на предприятии почти в 3,5 раза сократилась выручка — с 2,5 млн до 715 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что челябинская компания, открывшая в Кургане медцентр Vitom, в 13 раз сократила прибыль. Предприятие «ЭМ ЭР АЙ Клиник» за год потеряла доходы на 12,1 млн рублей.

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Предприятие «Медимэкс» за год увеличило убытки почти на семь миллионов рублей из-за создания первого в России завода по производству низкокипящих газов. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Евгений Яцкий. «Увеличение убытков и снижение выручки ООО „Медимэкс“ связано с тем, что средства были инвестированы в строительство предприятия по производству низкокипящих газов», — рассказал Яцкий. Уникальный завод в Кургане был открыт в августе 2023 года. Согласно данным сервиса СБИС, чистый убыток за 2022 год составил 10,2 млн рублей. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (3,3 млн рублей). Также на предприятии почти в 3,5 раза сократилась выручка — с 2,5 млн до 715 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что челябинская компания, открывшая в Кургане медцентр Vitom, в 13 раз сократила прибыль. Предприятие «ЭМ ЭР АЙ Клиник» за год потеряла доходы на 12,1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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