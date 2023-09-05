Предприятие «Медимэкс» в ущерб прибыли открыло уникальный завод в Кургане

Курганская компания «Медимэкс» отчиталась о миллионных убытках

Предприятие «Медимэкс» за год увеличило убытки почти на семь млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предприятие «Медимэкс» за год увеличило убытки почти на семь миллионов рублей из-за создания первого в России завода по производству низкокипящих газов. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Евгений Яцкий.

«Увеличение убытков и снижение выручки ООО „Медимэкс“ связано с тем, что средства были инвестированы в строительство предприятия по производству низкокипящих газов», — рассказал Яцкий. Уникальный завод в Кургане был открыт в августе 2023 года.

Согласно данным сервиса СБИС, чистый убыток за 2022 год составил 10,2 млн рублей. Это более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (3,3 млн рублей). Также на предприятии почти в 3,5 раза сократилась выручка — с 2,5 млн до 715 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что челябинская компания, открывшая в Кургане медцентр Vitom, в 13 раз сократила прибыль. Предприятие «ЭМ ЭР АЙ Клиник» за год потеряла доходы на 12,1 млн рублей.