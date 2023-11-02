02 ноября 2023

В Тюменской области четыре месяца не могут найти 44-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменца не могут найти на протяжении четырех месяцев Фото:

В Заводоуковском районе (Тюменская область) ищут 44-летнего Сергея Хрипачева. Мужчина с 25 июня не выходит на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«В Старой Заимке пропал Сергей Хрипачев 1979 года рождения. С 25 июня 2023 года перестал выходить на связь. У пропавшего худощавое телосложения, рост 165 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Неизвестно, во что был одет мужчина», — написали поисковики на странице «ВКонтакте».

Фото:

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В Заводоуковском районе (Тюменская область) ищут 44-летнего Сергея Хрипачева. Мужчина с 25 июня не выходит на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Старой Заимке пропал Сергей Хрипачев 1979 года рождения. С 25 июня 2023 года перестал выходить на связь. У пропавшего худощавое телосложения, рост 165 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Неизвестно, во что был одет мужчина», — написали поисковики на странице «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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