Тюменца не могут найти на протяжении четырех месяцев
В Заводоуковском районе (Тюменская область) ищут 44-летнего Сергея Хрипачева. Мужчина с 25 июня не выходит на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«В Старой Заимке пропал Сергей Хрипачев 1979 года рождения. С 25 июня 2023 года перестал выходить на связь. У пропавшего худощавое телосложения, рост 165 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Неизвестно, во что был одет мужчина», — написали поисковики на странице «ВКонтакте».
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