Посол Антонов: Россия будет готовиться противостоять всем ядерным силам США

03 ноября 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Армия России обладает необходимым потенциалом для успешного ядерного сдерживания США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия обладает необходимым военно-техническим потенциалом, чтобы подготовить отпор всем ядерным силам США. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы не смотрим на намерения Соединенных Штатов Америки, мы смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания… Мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов США», — передает Первый канал слова Антонова. По словам Антонова, Россия проводит оценку американских ядерных вооружений. Он добавил, что РФ готова пополнять арсенал ядерного сдерживания. Также представители разведки США назвали российский ядерный потенциал самым мощным в мире. По их мнению РФ продолжает расширять и модернизировать свое ядерное оружие. Ранее США провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями США на полигоне в Неваде, передает RT.

Россия обладает необходимым военно-техническим потенциалом, чтобы подготовить отпор всем ядерным силам США. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы не смотрим на намерения Соединенных Штатов Америки, мы смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания… Мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов США», — передает Первый канал слова Антонова. По словам Антонова, Россия проводит оценку американских ядерных вооружений. Он добавил, что РФ готова пополнять арсенал ядерного сдерживания. Также представители разведки США назвали российский ядерный потенциал самым мощным в мире. По их мнению РФ продолжает расширять и модернизировать свое ядерное оружие. Ранее США провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями США на полигоне в Неваде, передает RT.