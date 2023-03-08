В США оценили запасы ядерного арсенала России

В США назвали российский ядерный арсенал самым мощным в мире. Такую оценку дали представители разведки США.
«Россия обладает самым большим и самым мощным запасом ядерного оружия, и она продолжает расширять и модернизировать свой потенциал ядерного оружия. Безопасность российских ядерных материалов также остается предметом озабоченности, несмотря на улучшение защиты, контроля и учета материалов на российских ядерных объектах с 1990-х годов», — говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.
Ранее в Китае назвали оружие РФ, которое внушает ужас НАТО. Так, подводные лодки проекта 955 «Борей» посчитали одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Известно, что каждая ракета «Булава», установленная на подлодке, несет до 10 ядерных боеголовок, а максимальная дальность ее полета составляет до 10 тысяч километров. В совокупности массовый удар этим вооружением позволит нанести ядерный удар, который окажется критическим для любой страны.
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В США назвали российский ядерный арсенал самым мощным в мире. Такую оценку дали представители разведки США. «Россия обладает самым большим и самым мощным запасом ядерного оружия, и она продолжает расширять и модернизировать свой потенциал ядерного оружия. Безопасность российских ядерных материалов также остается предметом озабоченности, несмотря на улучшение защиты, контроля и учета материалов на российских ядерных объектах с 1990-х годов», — говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс. Ранее в Китае назвали оружие РФ, которое внушает ужас НАТО. Так, подводные лодки проекта 955 «Борей» посчитали одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Известно, что каждая ракета «Булава», установленная на подлодке, несет до 10 ядерных боеголовок, а максимальная дальность ее полета составляет до 10 тысяч километров. В совокупности массовый удар этим вооружением позволит нанести ядерный удар, который окажется критическим для любой страны.