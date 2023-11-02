02 ноября 2023

Суд наказал пермскую продавщицу салона сотовой связи за кражу денег у клиента

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд
Пермячка воровала деньги со счета клиента, работая продавцом в салоне сотовой связи Фото:

Продавщица салона сотовой связи из Соликамска Пермского края воровала деньги со счета клиента. Суд приговорил женщину к исправительным работам. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«Суд установил, что обвиняемая, работая продавцом в Соликамске в салоне сотовой связи, при продаже телефона покупателю получила доступ к его банковскому счету. Женщина месяц делала покупки, выполняя оплату путем перевода денежных средств с расчетного счета потерпевшего», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, продавщица похитила у пермяка со счета 40 тысяч рублей. Суд приговорил злоумышленницу к 1 году 6 месяцам исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Индустриальном районе Перми задержали 30-летнюю женщину. Она пыталась украсть упаковки с мясной продукцией в одном из супермаркетов. Подозреваемая попробовала скрыться с товаром, но заблудилась в торговом зале и была остановлена продавцами.

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Продавщица салона сотовой связи из Соликамска Пермского края воровала деньги со счета клиента. Суд приговорил женщину к исправительным работам. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Суд установил, что обвиняемая, работая продавцом в Соликамске в салоне сотовой связи, при продаже телефона покупателю получила доступ к его банковскому счету. Женщина месяц делала покупки, выполняя оплату путем перевода денежных средств с расчетного счета потерпевшего», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным надзорного ведомства, продавщица похитила у пермяка со счета 40 тысяч рублей. Суд приговорил злоумышленницу к 1 году 6 месяцам исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Ранее в Индустриальном районе Перми задержали 30-летнюю женщину. Она пыталась украсть упаковки с мясной продукцией в одном из супермаркетов. Подозреваемая попробовала скрыться с товаром, но заблудилась в торговом зале и была остановлена продавцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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