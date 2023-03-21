Пермячка после кражи продуктов заблудилась в супермаркете

22 марта 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Подозреваемая не смогла найти выход из магазина (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Индустриальном районе Перми задержали 30-летнюю женщину. Она пыталась украсть упаковки с мясной продукцией в одном из супермаркетов. Подозреваемая попробовала скрыться с товаром, но заблудилась в торговом зале и была остановлена продавцами, которые вызвали полицию, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. «В торговый зал вошла женщина и направилась к холодильникам. Там она спрятала шесть упаковок мяса в свой пакет и попыталась покинуть супермаркет. Однако ее действия были замечены сотрудниками магазина, которые попытались остановить злоумышленницу. Женщина бросилась наутек, но пробежала мимо выхода и заблудилась в торговом центре. Поняв, что сопротивление бесполезно, она сдалась работникам магазина, которые передали ее полицейским», — сообщается на сайте ведомства. В полиции задержанная рассказала, что пыталась украсть продукты с целью их дальнейшей перепродажи. Возбуждено уголовное дело, статья — покушение на грабеж. Ранее URA.RU рассказывало, что в Соликамске (Пермский край) задержали мужчину, который украл в магазине банки с тушенкой. Похищенный товар ему удалось позже продать в одном из торговых центров.

В Индустриальном районе Перми задержали 30-летнюю женщину. Она пыталась украсть упаковки с мясной продукцией в одном из супермаркетов. Подозреваемая попробовала скрыться с товаром, но заблудилась в торговом зале и была остановлена продавцами, которые вызвали полицию, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. «В торговый зал вошла женщина и направилась к холодильникам. Там она спрятала шесть упаковок мяса в свой пакет и попыталась покинуть супермаркет. Однако ее действия были замечены сотрудниками магазина, которые попытались остановить злоумышленницу. Женщина бросилась наутек, но пробежала мимо выхода и заблудилась в торговом центре. Поняв, что сопротивление бесполезно, она сдалась работникам магазина, которые передали ее полицейским», — сообщается на сайте ведомства. В полиции задержанная рассказала, что пыталась украсть продукты с целью их дальнейшей перепродажи. Возбуждено уголовное дело, статья — покушение на грабеж. Ранее URA.RU рассказывало, что в Соликамске (Пермский край) задержали мужчину, который украл в магазине банки с тушенкой. Похищенный товар ему удалось позже продать в одном из торговых центров.