Сбербанк еще раз повысил ставки по ипотеке

03 ноября 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

В Сбербанке снова увеличили ипотечные ставки Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сбербанк с 3 ноября увеличивает ставки по ипотечным кредитам. Об этом представители кредитной организации сообщили РБК. «Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых», — передает РБК сообщение представителей Сбербанка. По данным Сбера, ставки по ипотечным кредитам с господдержкой не меняются. В кредитной организации уточнили, что минимальная ставка по программе «Господдержка» начинается от 8% годовых, а по «Семейной ипотеке» от 6% годовых. Ранее кредитные организации стали повышать ставки после решения ЦБ России. Регулятор повысил ключевую ставку до 12%. Это было сделано для того, чтобы остановить резкое падение рубля. Также стало известно о том, что ряд российских банков повысил ставки по ипотеке и вкладам — в частности, это сделали банки «Открытие», Совкомбанк, Тинькофф. Кредитные организации ссылаются на фактическую ценовую ситуацию на рынке вкладов, заставившую их пойти на эти меры, передает Царьград.

Сбербанк с 3 ноября увеличивает ставки по ипотечным кредитам. Об этом представители кредитной организации сообщили РБК. «Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых», — передает РБК сообщение представителей Сбербанка. По данным Сбера, ставки по ипотечным кредитам с господдержкой не меняются. В кредитной организации уточнили, что минимальная ставка по программе «Господдержка» начинается от 8% годовых, а по «Семейной ипотеке» от 6% годовых. Ранее кредитные организации стали повышать ставки после решения ЦБ России. Регулятор повысил ключевую ставку до 12%. Это было сделано для того, чтобы остановить резкое падение рубля. Также стало известно о том, что ряд российских банков повысил ставки по ипотеке и вкладам — в частности, это сделали банки «Открытие», Совкомбанк, Тинькофф. Кредитные организации ссылаются на фактическую ценовую ситуацию на рынке вкладов, заставившую их пойти на эти меры, передает Царьград.