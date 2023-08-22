Ставки по ипотеке в российских банках приблизились к 15%. Скрин

22 августа 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Крупнейшие банки России подняли ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские банки подняли ставки по ипотеке после решения ЦБ. Так, Альфа-банк предлагает купить вторичное жилье в кредит по ставке от 14,39%, а Сбербанк — от 13,7%. На данный момент ставка по ипотеки на покупку вторичного жилья у Альфа-банка начинается от 14,39% . У ВТБ — от 13,5% . Сбербанк предлагает взять ипотеку на вторичное жилье под 13,7% , а на новое жилье — под 13,4%. Ранее в банке ставка была ниже на два процентных пункта. По данным сервиса «Сравни.ру», Совкобманк предлагает оформить ипотеку от 14,4%, а Газпромбанк — от 14,8%. Кредитные организации стали повышать ставки после решения Центрального Банка России. Регулятор повысил ключевую ставку до 12% 15 августа. Это было сделано для того, чтобы остановить резкое падение рубля. Также в банках выросли ставки по вкладам и ипотечным счетам. Однако такие условия будут действовать только для новых клиентов. Скрин: сервис «Сравни.ру» / https://www.sravni.ru/ipoteka/zhile-na-vtorichnom-rynke/

Российские банки подняли ставки по ипотеке после решения ЦБ. Так, Альфа-банк предлагает купить вторичное жилье в кредит по ставке от 14,39%, а Сбербанк — от 13,7%. На данный момент ставка по ипотеки на покупку вторичного жилья у Альфа-банка начинается от 14,39%. У ВТБ — от 13,5%. Сбербанк предлагает взять ипотеку на вторичное жилье под 13,7%, а на новое жилье — под 13,4%. Ранее в банке ставка была ниже на два процентных пункта. По данным сервиса «Сравни.ру», Совкобманк предлагает оформить ипотеку от 14,4%, а Газпромбанк — от 14,8%. Кредитные организации стали повышать ставки после решения Центрального Банка России. Регулятор повысил ключевую ставку до 12% 15 августа. Это было сделано для того, чтобы остановить резкое падение рубля. Также в банках выросли ставки по вкладам и ипотечным счетам. Однако такие условия будут действовать только для новых клиентов.