Ставки по ипотеке в российских банках приблизились к 15%. Скрин

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Крупнейшие банки России подняли ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» Фото:

Российские банки подняли ставки по ипотеке после решения ЦБ. Так, Альфа-банк предлагает купить вторичное жилье в кредит по ставке от 14,39%, а Сбербанк — от 13,7%.

На данный момент ставка по ипотеки на покупку вторичного жилья у Альфа-банка начинается от 14,39%. У ВТБ — от 13,5%. Сбербанк предлагает взять ипотеку на вторичное жилье под 13,7%, а на новое жилье — под 13,4%. Ранее в банке ставка была ниже на два процентных пункта. По данным сервиса «Сравни.ру», Совкобманк предлагает оформить ипотеку от 14,4%, а Газпромбанк — от 14,8%.

Кредитные организации стали повышать ставки после решения Центрального Банка России. Регулятор повысил ключевую ставку до 12% 15 августа. Это было сделано для того, чтобы остановить резкое падение рубля.

Также в банках выросли ставки по вкладам и ипотечным счетам. Однако такие условия будут действовать только для новых клиентов.

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Российские банки подняли ставки по ипотеке после решения ЦБ. Так, Альфа-банк предлагает купить вторичное жилье в кредит по ставке от 14,39%, а Сбербанк — от 13,7%. На данный момент ставка по ипотеки на покупку вторичного жилья у Альфа-банка начинается от 14,39%. У ВТБ — от 13,5%. Сбербанк предлагает взять ипотеку на вторичное жилье под 13,7%, а на новое жилье — под 13,4%. Ранее в банке ставка была ниже на два процентных пункта. По данным сервиса «Сравни.ру», Совкобманк предлагает оформить ипотеку от 14,4%, а Газпромбанк — от 14,8%. Кредитные организации стали повышать ставки после решения Центрального Банка России. Регулятор повысил ключевую ставку до 12% 15 августа. Это было сделано для того, чтобы остановить резкое падение рубля. Также в банках выросли ставки по вкладам и ипотечным счетам. Однако такие условия будут действовать только для новых клиентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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