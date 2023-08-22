Российские банки подняли ставки по ипотеке после решения ЦБ. Так, Альфа-банк предлагает купить вторичное жилье в кредит по ставке от 14,39%, а Сбербанк — от 13,7%.
На данный момент ставка по ипотеки на покупку вторичного жилья у Альфа-банка начинается от 14,39%. У ВТБ — от 13,5%. Сбербанк предлагает взять ипотеку на вторичное жилье под 13,7%, а на новое жилье — под 13,4%. Ранее в банке ставка была ниже на два процентных пункта. По данным сервиса «Сравни.ру», Совкобманк предлагает оформить ипотеку от 14,4%, а Газпромбанк — от 14,8%.
Кредитные организации стали повышать ставки после решения Центрального Банка России. Регулятор повысил ключевую ставку до 12% 15 августа. Это было сделано для того, чтобы остановить резкое падение рубля.
Также в банках выросли ставки по вкладам и ипотечным счетам. Однако такие условия будут действовать только для новых клиентов.
Российские банки подняли ставки по ипотеке после решения ЦБ. Так, Альфа-банк предлагает купить вторичное жилье в кредит по ставке от 14,39%, а Сбербанк — от 13,7%. На данный момент ставка по ипотеки на покупку вторичного жилья у Альфа-банка начинается от 14,39%. У ВТБ — от 13,5%. Сбербанк предлагает взять ипотеку на вторичное жилье под 13,7%, а на новое жилье — под 13,4%. Ранее в банке ставка была ниже на два процентных пункта. По данным сервиса «Сравни.ру», Совкобманк предлагает оформить ипотеку от 14,4%, а Газпромбанк — от 14,8%. Кредитные организации стали повышать ставки после решения Центрального Банка России. Регулятор повысил ключевую ставку до 12% 15 августа. Это было сделано для того, чтобы остановить резкое падение рубля. Также в банках выросли ставки по вкладам и ипотечным счетам. Однако такие условия будут действовать только для новых клиентов.