В Конгрессе США единогласно проголосовали за поддержку Израиля, а не Украины

Законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, большинством голосов поддержали члены Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования.
«Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении 14,3 $ млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины», — говорится в сообщении. Уточняется, что 226 членов высказались в поддержку законопроекта, 196 проголосовали против.
Ранее президент США Джо Байден обещал наложить вето на проект о финансировании Израиля в том случае, если помощь будет направляться только этой стране. Разделение помощи Израилю и Украине администрация США не поддерживает.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.