02 ноября 2023

В Конгрессе США единогласно проголосовали за поддержку Израиля, а не Украины

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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
В США поддержали законопроект, в котором нет помощи Украине Фото:
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Законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, большинством голосов поддержали члены Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования.

«Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении 14,3 $ млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины», — говорится в сообщении. Уточняется, что 226 членов высказались в поддержку законопроекта, 196 проголосовали против.

Ранее президент США Джо Байден обещал наложить вето на проект о финансировании Израиля в том случае, если помощь будет направляться только этой стране. Разделение помощи Израилю и Украине администрация США не поддерживает.

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Законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, большинством голосов поддержали члены Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования. «Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении 14,3 $ млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины», — говорится в сообщении. Уточняется, что 226 членов высказались в поддержку законопроекта, 196 проголосовали против. Ранее президент США Джо Байден обещал наложить вето на проект о финансировании Израиля в том случае, если помощь будет направляться только этой стране. Разделение помощи Израилю и Украине администрация США не поддерживает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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