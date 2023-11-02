02 ноября 2023

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по уровню гендерного равенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, пара, отношения, подростки, дружба, любовь
В Тюменской области высокий показатель равенства между мужчиной и женщиной Фото:

Тюменская область вошла в топ-10 регионов с высокими показателями гендерного равенства. Тем самым область заняла шестое место в этом рейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного университета управления.

«В итоге в список лидеров самыми высокими показателями гендерного равенства вошли Вологодская и Курганская области, Коми, Владимирская и Омская области, а за ними встала Тюменская область. Для мужчин и женщин этих регионов созданы практически равные возможности во всех сферах», — передают слова пресс-службы журналисты «Известий».

Ранее пресс-служба университета сообщала, что в ХМАО и ЯНАО мужчины и женщины наименее равны в своих возможностях. При расчете учитывались показатели в области здравоохранения, экономической и политической деятельности, оценку социального благосостояния.

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Тюменская область вошла в топ-10 регионов с высокими показателями гендерного равенства. Тем самым область заняла шестое место в этом рейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного университета управления. «В итоге в список лидеров самыми высокими показателями гендерного равенства вошли Вологодская и Курганская области, Коми, Владимирская и Омская области, а за ними встала Тюменская область. Для мужчин и женщин этих регионов созданы практически равные возможности во всех сферах», — передают слова пресс-службы журналисты «Известий». Ранее пресс-служба университета сообщала, что в ХМАО и ЯНАО мужчины и женщины наименее равны в своих возможностях. При расчете учитывались показатели в области здравоохранения, экономической и политической деятельности, оценку социального благосостояния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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