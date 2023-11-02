Тюменская область вошла в топ-10 регионов по уровню гендерного равенства

03 ноября 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

В Тюменской области высокий показатель равенства между мужчиной и женщиной Фото: Игорь Пантин © URA.RU Тюменская область вошла в топ-10 регионов с высокими показателями гендерного равенства. Тем самым область заняла шестое место в этом рейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного университета управления. «В итоге в список лидеров самыми высокими показателями гендерного равенства вошли Вологодская и Курганская области, Коми, Владимирская и Омская области, а за ними встала Тюменская область. Для мужчин и женщин этих регионов созданы практически равные возможности во всех сферах», — передают слова пресс-службы журналисты «Известий». Ранее пресс-служба университета сообщала, что в ХМАО и ЯНАО мужчины и женщины наименее равны в своих возможностях. При расчете учитывались показатели в области здравоохранения, экономической и политической деятельности, оценку социального благосостояния.

Тюменская область вошла в топ-10 регионов с высокими показателями гендерного равенства. Тем самым область заняла шестое место в этом рейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного университета управления. «В итоге в список лидеров самыми высокими показателями гендерного равенства вошли Вологодская и Курганская области, Коми, Владимирская и Омская области, а за ними встала Тюменская область. Для мужчин и женщин этих регионов созданы практически равные возможности во всех сферах», — передают слова пресс-службы журналисты «Известий». Ранее пресс-служба университета сообщала, что в ХМАО и ЯНАО мужчины и женщины наименее равны в своих возможностях. При расчете учитывались показатели в области здравоохранения, экономической и политической деятельности, оценку социального благосостояния.