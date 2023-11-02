Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за санкций

03 ноября 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

В РФ появился дефицит консервированного анчоуса, применяемого для приготовления соуса для «Цезаря» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Российский общепит столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса, который применяют в качестве одного из ингредиентов соуса для популярного салата «Цезарь». Об этом сообщил бренд-шеф Станислав Бахаровский. «Для „Цезаря“ этот продукт [консервированные анчоусы] закупали в основном в Италии, но с августа этого года в России действует временный запрет на импорт рыбной продукции из недружественных стран. Сейчас у поставщиков раскупают остатки такой продукции, они практически исчерпаны», — рассказал «Ведомостям» бренд-шеф. Ранее правительство РФ запретило ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран, передает MK.RU. Власти России рассказали, что такие меры будут действовать до конца этого года. Отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии поможет освободить отдельные ниши рынка. Российские компании получат возможность увеличить объемы производства, расширить ассортимент и увеличить число рабочих мест, уточняет РТ.

Российский общепит столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса, который применяют в качестве одного из ингредиентов соуса для популярного салата «Цезарь». Об этом сообщил бренд-шеф Станислав Бахаровский. «Для „Цезаря“ этот продукт [консервированные анчоусы] закупали в основном в Италии, но с августа этого года в России действует временный запрет на импорт рыбной продукции из недружественных стран. Сейчас у поставщиков раскупают остатки такой продукции, они практически исчерпаны», — рассказал «Ведомостям» бренд-шеф. Ранее правительство РФ запретило ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран, передает MK.RU. Власти России рассказали, что такие меры будут действовать до конца этого года. Отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии поможет освободить отдельные ниши рынка. Российские компании получат возможность увеличить объемы производства, расширить ассортимент и увеличить число рабочих мест, уточняет РТ.