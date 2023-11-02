02 ноября 2023
01 ноября 2023

Жители Нового Уренгоя не могут попасть в новый бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, плавательный бассейн, бассейн в школе
Житель Нового Уренгоя пожаловался, что люди не могут попасть в бассейн в обычное время Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались, что не могут попасть в новый бассейн «Юность», завершения строительства которого они с нетерпением ждали. Об этом сообщил житель города в соцсетях.

«Хотел бы обратить внимание на ситуацию с бассейном „Юность“. Все жители Северного района с нетерпением ждали его открытия. Как могли, подгоняли стройку. Наконец-то его открыли в сентябре, но, как оказалось, бассейн принадлежит спортивной школе, а все остальные идут на втором плане. Скажем так, для остальных вход приоткрыт! На сегодня в бассейне могут плавать сотрудники различных организаций, а жители ближайших районов, может быть, будут посещать после 10 ноября и то после девяти вечера», — рассказал житель Нового Уренгоя в telegram-канале «Воронов Chat». Мужчина возмущен тем, что организации имеют приоритетное право пользоваться муниципальным бассейном, а обычный житель из соседнего дома нет. Он попросил решить этот вопрос и изменить время посещения бассейна для жителей тех районов.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии города. Ответ на него ожидается.

Ранее глава города Андрей Воронов сообщал, что новый бассейн «Юность» должен был открыться осенью текущего года. Сроки окончания капитального ремонта его неоднократно переносились, однако самую сложную часть работ на тот момент уже выполнили. До завершения необходимо было закупить мебель, закончить отделку помещений и привести в порядок наружную территорию.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались, что не могут попасть в новый бассейн «Юность», завершения строительства которого они с нетерпением ждали. Об этом сообщил житель города в соцсетях. «Хотел бы обратить внимание на ситуацию с бассейном „Юность“. Все жители Северного района с нетерпением ждали его открытия. Как могли, подгоняли стройку. Наконец-то его открыли в сентябре, но, как оказалось, бассейн принадлежит спортивной школе, а все остальные идут на втором плане. Скажем так, для остальных вход приоткрыт! На сегодня в бассейне могут плавать сотрудники различных организаций, а жители ближайших районов, может быть, будут посещать после 10 ноября и то после девяти вечера», — рассказал житель Нового Уренгоя в telegram-канале «Воронов Chat». Мужчина возмущен тем, что организации имеют приоритетное право пользоваться муниципальным бассейном, а обычный житель из соседнего дома нет. Он попросил решить этот вопрос и изменить время посещения бассейна для жителей тех районов. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии города. Ответ на него ожидается. Ранее глава города Андрей Воронов сообщал, что новый бассейн «Юность» должен был открыться осенью текущего года. Сроки окончания капитального ремонта его неоднократно переносились, однако самую сложную часть работ на тот момент уже выполнили. До завершения необходимо было закупить мебель, закончить отделку помещений и привести в порядок наружную территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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