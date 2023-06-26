Мэр Нового Уренгоя Воронов сообщил о скором открытии бассейна «Юность»

В Новом Уренгое завершается ремонт бассейна «Юность» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое бассейн «Юность», сроки окончания капитального ремонта которого неоднократно переносились, откроется в осенью текущего года. Об этом сообщил глава газовой столицы Андрей Воронов.

«Ремонт бассейна „Юность“ близится к завершению. Осенью проведем здесь первые соревнования, будем поддерживать наших спортсменов с трибун для зрителей», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

Он добавил, что самая сложная часть работ уже завершена — построены две чаши малого и большого бассейна, проведена электропроводка, надстроена галерея для зрителей. До завершения работ необходимо закупить мебель, закончить отделку помещений и привести в порядок наружную территорию.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году работы в «Юности» не были завершены из-за недобросовестного подрядчика. Позже, городские власти анонсировали открытие бассейна до конца текущего года.