26 июня 2023

Мэр Нового Уренгоя показал скандальный бассейн-долгострой. Фото

Мэр Нового Уренгоя Воронов сообщил о скором открытии бассейна «Юность»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, дворец водных видов спорта, бассейн с дорожками
В Новом Уренгое завершается ремонт бассейна «Юность» Фото:

В Новом Уренгое бассейн «Юность», сроки окончания капитального ремонта которого неоднократно переносились, откроется в осенью текущего года. Об этом сообщил глава газовой столицы Андрей Воронов.

«Ремонт бассейна „Юность“ близится к завершению. Осенью проведем здесь первые соревнования, будем поддерживать наших спортсменов с трибун для зрителей», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

Он добавил, что самая сложная часть работ уже завершена — построены две чаши малого и большого бассейна, проведена электропроводка, надстроена галерея для зрителей. До завершения работ необходимо закупить мебель, закончить отделку помещений и привести в порядок наружную территорию.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году работы в «Юности» не были завершены из-за недобросовестного подрядчика. Позже, городские власти анонсировали открытие бассейна до конца текущего года.

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В Новом Уренгое бассейн «Юность», сроки окончания капитального ремонта которого неоднократно переносились, откроется в осенью текущего года. Об этом сообщил глава газовой столицы Андрей Воронов. «Ремонт бассейна „Юность“ близится к завершению. Осенью проведем здесь первые соревнования, будем поддерживать наших спортсменов с трибун для зрителей», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. Он добавил, что самая сложная часть работ уже завершена — построены две чаши малого и большого бассейна, проведена электропроводка, надстроена галерея для зрителей. До завершения работ необходимо закупить мебель, закончить отделку помещений и привести в порядок наружную территорию. Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году работы в «Юности» не были завершены из-за недобросовестного подрядчика. Позже, городские власти анонсировали открытие бассейна до конца текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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