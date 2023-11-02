02 ноября 2023

Из сектора Газа эвакуируют более 600 граждан США и Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Из сектора Газа готовы эвакуировать 621 иностранца Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Более 600 человек, включая лиц с двойным гражданством, по уточненным данным, смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, следует из списка, опубликованного администрацией КПП «Рафах» в социальных сетях.

«Согласно списку из 621 человека, среди эвакуируемых в пятницу, есть как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство. Список разделен на обладателей паспортов США <…>, а также Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики», — говорится в документе, который находится в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что людей с российским гражданством нет в опубликованном перечне.

После обострения конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС 7 октября многих граждан взяли в плен и держат их в секторе Газа. Недавно стало известно, что представители группировки предоставили список иностранцев, которые будут отпущены. Также сообщалось, что в списки записались порядка тысячи россиян, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока этот вопрос не удается решить.

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Более 600 человек, включая лиц с двойным гражданством, по уточненным данным, смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, следует из списка, опубликованного администрацией КПП «Рафах» в социальных сетях. «Согласно списку из 621 человека, среди эвакуируемых в пятницу, есть как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство. Список разделен на обладателей паспортов США <…>, а также Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики», — говорится в документе, который находится в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что людей с российским гражданством нет в опубликованном перечне. После обострения конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС 7 октября многих граждан взяли в плен и держат их в секторе Газа. Недавно стало известно, что представители группировки предоставили список иностранцев, которые будут отпущены. Также сообщалось, что в списки записались порядка тысячи россиян, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока этот вопрос не удается решить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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