02 ноября 2023

Семья из Нижнего Тагила требует с больницы 10 млн рублей за смерть сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Пятимесячный младенец умер 24 декабря 2022 года Фото:

Анна Томилова и ее супруг потребовали 10 миллионов рублей с детской больницы Нижнего Тагила (Свердловская область), где 24 декабря 2022 года умер их пятимесячный ребенок. Семья подала иск о компенсации морального вреда за смерть ребенка.

«Семья погибшего мальчика будет защищать свои интересы в суде. В иске к детской больнице Нижнего Тагила родители потребовали по пять миллионов рублей на отца и мать младенца в качестве компенсации морального вреда (всего — 10 020 550 рублей)», — сообщает Е1.RU. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза доказала, что младенца можно было спасти.

24 декабря 2022 года в больнице в Нижнем Тагиле от пневмонии умер пятимесячный младенец. У него было заболевание, спровоцировавшее развитие двусторонней пневмонии. Инфекция протекала без признаков заболевания, поэтому заметили ее слишком поздно. Накануне трагедии Анна рассказала врачам, что заметила у сына одышку, но медики на это внимания не обратили. Согласно справке, причиной смерти стали нехватка дыхания и долевая пневмония. Всего в семье Томиловых было четыре ребенка.

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Анна Томилова и ее супруг потребовали 10 миллионов рублей с детской больницы Нижнего Тагила (Свердловская область), где 24 декабря 2022 года умер их пятимесячный ребенок. Семья подала иск о компенсации морального вреда за смерть ребенка. «Семья погибшего мальчика будет защищать свои интересы в суде. В иске к детской больнице Нижнего Тагила родители потребовали по пять миллионов рублей на отца и мать младенца в качестве компенсации морального вреда (всего — 10 020 550 рублей)», — сообщает Е1.RU. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза доказала, что младенца можно было спасти. 24 декабря 2022 года в больнице в Нижнем Тагиле от пневмонии умер пятимесячный младенец. У него было заболевание, спровоцировавшее развитие двусторонней пневмонии. Инфекция протекала без признаков заболевания, поэтому заметили ее слишком поздно. Накануне трагедии Анна рассказала врачам, что заметила у сына одышку, но медики на это внимания не обратили. Согласно справке, причиной смерти стали нехватка дыхания и долевая пневмония. Всего в семье Томиловых было четыре ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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