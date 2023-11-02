Семья из Нижнего Тагила требует с больницы 10 млн рублей за смерть сына

03 ноября 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Пятимесячный младенец умер 24 декабря 2022 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Анна Томилова и ее супруг потребовали 10 миллионов рублей с детской больницы Нижнего Тагила (Свердловская область), где 24 декабря 2022 года умер их пятимесячный ребенок. Семья подала иск о компенсации морального вреда за смерть ребенка. «Семья погибшего мальчика будет защищать свои интересы в суде. В иске к детской больнице Нижнего Тагила родители потребовали по пять миллионов рублей на отца и мать младенца в качестве компенсации морального вреда (всего — 10 020 550 рублей)», — сообщает Е1.RU. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза доказала, что младенца можно было спасти. 24 декабря 2022 года в больнице в Нижнем Тагиле от пневмонии умер пятимесячный младенец. У него было заболевание, спровоцировавшее развитие двусторонней пневмонии. Инфекция протекала без признаков заболевания, поэтому заметили ее слишком поздно. Накануне трагедии Анна рассказала врачам, что заметила у сына одышку, но медики на это внимания не обратили. Согласно справке, причиной смерти стали нехватка дыхания и долевая пневмония. Всего в семье Томиловых было четыре ребенка.

Анна Томилова и ее супруг потребовали 10 миллионов рублей с детской больницы Нижнего Тагила (Свердловская область), где 24 декабря 2022 года умер их пятимесячный ребенок. Семья подала иск о компенсации морального вреда за смерть ребенка. «Семья погибшего мальчика будет защищать свои интересы в суде. В иске к детской больнице Нижнего Тагила родители потребовали по пять миллионов рублей на отца и мать младенца в качестве компенсации морального вреда (всего — 10 020 550 рублей)», — сообщает Е1.RU. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза доказала, что младенца можно было спасти. 24 декабря 2022 года в больнице в Нижнем Тагиле от пневмонии умер пятимесячный младенец. У него было заболевание, спровоцировавшее развитие двусторонней пневмонии. Инфекция протекала без признаков заболевания, поэтому заметили ее слишком поздно. Накануне трагедии Анна рассказала врачам, что заметила у сына одышку, но медики на это внимания не обратили. Согласно справке, причиной смерти стали нехватка дыхания и долевая пневмония. Всего в семье Томиловых было четыре ребенка.