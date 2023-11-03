Армия России стала самой влиятельной структурой страны

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ВС России стали самым одобряемым общественным институтом в 2023 году Фото:

Армия России в 2023 году стала самым влиятельным и одобряемым общественным институтом в стране. Это следует из доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

«Вооруженные силы [РФ] являются „самым влиятельным и одобряемым общественным институтом в стране“», — передает данные доклада «Коммерсант». Уточняется, что на втором месте расположилась Русская православная церковь.

Кроме того, в докладе указали, что президенту России Владимиру Путину доверяют 80,9% россиян. При этом документе, представленном в прошлом году, о доверии к российскому лидеру ничего сказано не было.

Также ОП отчиталась об успехах патриотического воспитания в стране. Так, авторы доклада вспомнили о «Разговорах о важном» в школах, о новом учебнике по истории и о курсе «Основы российской государственности».

В отчете затронули темы сотрудничества РФ с другими государствами. Например, в докладе уделили внимание созданию нового миропорядка и развороту России в сторону азиатских и африканских государств. При этом в документе за 2006 год партнерами страны числились США и страны Евросоюза.

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Армия России в 2023 году стала самым влиятельным и одобряемым общественным институтом в стране. Это следует из доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества. «Вооруженные силы [РФ] являются „самым влиятельным и одобряемым общественным институтом в стране“», — передает данные доклада «Коммерсант». Уточняется, что на втором месте расположилась Русская православная церковь. Кроме того, в докладе указали, что президенту России Владимиру Путину доверяют 80,9% россиян. При этом документе, представленном в прошлом году, о доверии к российскому лидеру ничего сказано не было. Также ОП отчиталась об успехах патриотического воспитания в стране. Так, авторы доклада вспомнили о «Разговорах о важном» в школах, о новом учебнике по истории и о курсе «Основы российской государственности». В отчете затронули темы сотрудничества РФ с другими государствами. Например, в докладе уделили внимание созданию нового миропорядка и развороту России в сторону азиатских и африканских государств. При этом в документе за 2006 год партнерами страны числились США и страны Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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