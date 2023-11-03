The Guardian: конфликт Израиля и ХАМАС зашел в тупик

03 ноября 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Стремление Израиля уничтожить ХАМАС только усиливает поддержку палестинских боевиков, сказал Николас Уэсткотт Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Обострившийся 7 октября конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Причиной тому является тот факт, что стремление Иерусалима уничтожить группировку только усиливает поддержку ХАМАСа, а не ослабляет ее. Об этом заявили профессор практики дипломатии в Лондонском университете Соас и бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт. «История показывает, что невозможно уничтожить терроризм, терроризируя все население. ХАМАС настолько укоренился в обществе, физически и морально, что израильское нападение, кажется, усиливает, а не ослабляет их поддержку. Народ, доведенный до отчаяния, поддержит отчаянные действия», — сказал Николас Уэсткотт. Его слова передает издание The Guardian. При этом эксперт подчеркнул, что ХАМАС имеет «четкую стратегию». Несмотря на то, что тактика палестинских боевиков наносит вред не только израильтянам, но и некоторым палестинцам, ответная реакция Иерусалима все равно остается ошибочной. Обострившийся конфликт Израиля с ХАМАС унес жизни тысяч человек как половину стороны еврейского государства, так и сектора Газа. Кроме того, Иерусалим вводил полную блокаду анклава и неоднократно проводил рейды на территории Газы. Недавно представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что анклав был взят ЦАХАЛом в полное окружение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обострившийся 7 октября конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Причиной тому является тот факт, что стремление Иерусалима уничтожить группировку только усиливает поддержку ХАМАСа, а не ослабляет ее. Об этом заявили профессор практики дипломатии в Лондонском университете Соас и бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт. «История показывает, что невозможно уничтожить терроризм, терроризируя все население. ХАМАС настолько укоренился в обществе, физически и морально, что израильское нападение, кажется, усиливает, а не ослабляет их поддержку. Народ, доведенный до отчаяния, поддержит отчаянные действия», — сказал Николас Уэсткотт. Его слова передает издание The Guardian. При этом эксперт подчеркнул, что ХАМАС имеет «четкую стратегию». Несмотря на то, что тактика палестинских боевиков наносит вред не только израильтянам, но и некоторым палестинцам, ответная реакция Иерусалима все равно остается ошибочной. Обострившийся конфликт Израиля с ХАМАС унес жизни тысяч человек как половину стороны еврейского государства, так и сектора Газа. Кроме того, Иерусалим вводил полную блокаду анклава и неоднократно проводил рейды на территории Газы. Недавно представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что анклав был взят ЦАХАЛом в полное окружение.