Страны Евросоюза теряют более 600 миллиардов долларов в год из-за «эпидемии» депрессии и тревожных настроений населения. Об этом говорится в исследовании Польского института экономики.
«Депрессия и тревога становятся „эпидемией“ в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — передает издание Interia. Уточняется, что в 27 государствах Евросоюза и Великобритании траты из-за проблем с психическим здоровьем превышают 600 миллиардов долларов.
При этом больше трети этой суммы является следствием снижения производительности работников и уровня занятости в странах. Также 62% опрошенных граждан заявили, что на их психическое здоровье повлияли конфликт на Украине и прошедшая пандемия коронавируса.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время пранка блогеров Лексуса и Вована заявила об усталости Европы от конфликта на Украине. По ее словам, многие представители Запада готовы завершить военные действия в ближайшем будущем, передает «Царьград».
Страны Евросоюза теряют более 600 миллиардов долларов в год из-за «эпидемии» депрессии и тревожных настроений населения. Об этом говорится в исследовании Польского института экономики. «Депрессия и тревога становятся „эпидемией“ в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — передает издание Interia. Уточняется, что в 27 государствах Евросоюза и Великобритании траты из-за проблем с психическим здоровьем превышают 600 миллиардов долларов. При этом больше трети этой суммы является следствием снижения производительности работников и уровня занятости в странах. Также 62% опрошенных граждан заявили, что на их психическое здоровье повлияли конфликт на Украине и прошедшая пандемия коронавируса. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время пранка блогеров Лексуса и Вована заявила об усталости Европы от конфликта на Украине. По ее словам, многие представители Запада готовы завершить военные действия в ближайшем будущем, передает «Царьград».