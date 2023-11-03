Европа столкнулась с новой «эпидемией», создающей кризис

Interia: ЕС и Британия теряют 600 млрд долларов в год из-за депрессии населения
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Больше половины граждан ЕС впали в депрессию из-за конфликта на Украине и пандемии COVID-19 Фото:

Страны Евросоюза теряют более 600 миллиардов долларов в год из-за «эпидемии» депрессии и тревожных настроений населения. Об этом говорится в исследовании Польского института экономики.

«Депрессия и тревога становятся „эпидемией“ в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — передает издание Interia. Уточняется, что в 27 государствах Евросоюза и Великобритании траты из-за проблем с психическим здоровьем превышают 600 миллиардов долларов.

При этом больше трети этой суммы является следствием снижения производительности работников и уровня занятости в странах. Также 62% опрошенных граждан заявили, что на их психическое здоровье повлияли конфликт на Украине и прошедшая пандемия коронавируса.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время пранка блогеров Лексуса и Вована заявила об усталости Европы от конфликта на Украине. По ее словам, многие представители Запада готовы завершить военные действия в ближайшем будущем, передает «Царьград».

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Страны Евросоюза теряют более 600 миллиардов долларов в год из-за «эпидемии» депрессии и тревожных настроений населения. Об этом говорится в исследовании Польского института экономики. «Депрессия и тревога становятся „эпидемией“ в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — передает издание Interia. Уточняется, что в 27 государствах Евросоюза и Великобритании траты из-за проблем с психическим здоровьем превышают 600 миллиардов долларов. При этом больше трети этой суммы является следствием снижения производительности работников и уровня занятости в странах. Также 62% опрошенных граждан заявили, что на их психическое здоровье повлияли конфликт на Украине и прошедшая пандемия коронавируса. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время пранка блогеров Лексуса и Вована заявила об усталости Европы от конфликта на Украине. По ее словам, многие представители Запада готовы завершить военные действия в ближайшем будущем, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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