Таможенники запретили ввоз клубники в Свердловскую область

Сотрудники уральского таможенного управления вместе с Россельхознадзором не впустили в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана. Она показалась подозрительной, так как была без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе таможни.
«Таможенники вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили свежую клубнику в пластиковых контейнерах по 250 граммов. При проверке документов выяснилось, что в фитосанитарном сертификате отсутствуют сведения об отправителе товара. Это является нарушением правил перемещения подкарантинной продукции», — рассказали в ведомстве.
По этому факту возбудили дело об административном правонарушении. Саму клубнику отправили обратно в Казахстан.
Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство с продукцией возвращено в Казахстан.
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