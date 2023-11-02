02 ноября 2023

Таможенники запретили ввоз клубники в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, клубника
На Урал привезли клубнику без документов Фото:

Сотрудники уральского таможенного управления вместе с Россельхознадзором не впустили в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана. Она показалась подозрительной, так как была без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе таможни.

«Таможенники вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили свежую клубнику в пластиковых контейнерах по 250 граммов. При проверке документов выяснилось, что в фитосанитарном сертификате отсутствуют сведения об отправителе товара. Это является нарушением правил перемещения подкарантинной продукции», — рассказали в ведомстве.

По этому факту возбудили дело об административном правонарушении. Саму клубнику отправили обратно в Казахстан.

Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство с продукцией возвращено в Казахстан.

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Сотрудники уральского таможенного управления вместе с Россельхознадзором не впустили в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана. Она показалась подозрительной, так как была без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе таможни. «Таможенники вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили свежую клубнику в пластиковых контейнерах по 250 граммов. При проверке документов выяснилось, что в фитосанитарном сертификате отсутствуют сведения об отправителе товара. Это является нарушением правил перемещения подкарантинной продукции», — рассказали в ведомстве. По этому факту возбудили дело об административном правонарушении. Саму клубнику отправили обратно в Казахстан. Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство с продукцией возвращено в Казахстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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