Таможенники запретили ввоз клубники в Свердловскую область 03 ноября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 + На Урал привезли клубнику без документов Фото: Игорь Пантин © URA.RU Сотрудники уральского таможенного управления вместе с Россельхознадзором не впустили в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана. Она показалась подозрительной, так как была без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе таможни. «Таможенники вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили свежую клубнику в пластиковых контейнерах по 250 граммов. При проверке документов выяснилось, что в фитосанитарном сертификате отсутствуют сведения об отправителе товара. Это является нарушением правил перемещения подкарантинной продукции», — рассказали в ведомстве. По этому факту возбудили дело об административном правонарушении. Саму клубнику отправили обратно в Казахстан. Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство с продукцией возвращено в Казахстан. Сотрудники уральского таможенного управления вместе с Россельхознадзором не впустили в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана. Она показалась подозрительной, так как была без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе таможни. «Таможенники вскрыли грузовой отсек фуры и обнаружили свежую клубнику в пластиковых контейнерах по 250 граммов. При проверке документов выяснилось, что в фитосанитарном сертификате отсутствуют сведения об отправителе товара. Это является нарушением правил перемещения подкарантинной продукции», — рассказали в ведомстве. По этому факту возбудили дело об административном правонарушении. Саму клубнику отправили обратно в Казахстан. Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортное средство с продукцией возвращено в Казахстан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям