В Екатеринбурге осудят банду, нападавшую на иностранцев с 2013 года

03 ноября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Банда совершила четыре разбойных нападения с 2013 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге перед судом предстанут организаторы и участники банды, обвиняемые в разбойных нападениях на иностранных граждан. Группа действовала с 2013 года, при этом троих членов банды до сих пор не нашли, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. По версии следствия, 32-летний мужчина с братом в феврале 2013 года создали вооруженную группу для нападений на иностранных граждан. Всего в составе банды было десять человек, трое из них до сих пор не установлены. Материалы против них выделены в отдельное производство. Задержанным пятерым вменяют разбой и создание вооруженной группы, дело направили в Свердловский облсуд, пояснили в ведомстве. Злоумышленники перед преступлениями собирали информацию о потерпевших. «Они долгое время наблюдали за графиком их работы, маршрутах передвижения», — отметили в прокуратуре. Всего группа совершила четыре разбойных нападения в 2013, 2015, 2016 и 2023 годах. Они украли свыше 53,2 млн рублей. Членов банды поймали в феврале 2023-го.

В Екатеринбурге перед судом предстанут организаторы и участники банды, обвиняемые в разбойных нападениях на иностранных граждан. Группа действовала с 2013 года, при этом троих членов банды до сих пор не нашли, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. По версии следствия, 32-летний мужчина с братом в феврале 2013 года создали вооруженную группу для нападений на иностранных граждан. Всего в составе банды было десять человек, трое из них до сих пор не установлены. Материалы против них выделены в отдельное производство. Задержанным пятерым вменяют разбой и создание вооруженной группы, дело направили в Свердловский облсуд, пояснили в ведомстве. Злоумышленники перед преступлениями собирали информацию о потерпевших. «Они долгое время наблюдали за графиком их работы, маршрутах передвижения», — отметили в прокуратуре. Всего группа совершила четыре разбойных нападения в 2013, 2015, 2016 и 2023 годах. Они украли свыше 53,2 млн рублей. Членов банды поймали в феврале 2023-го.