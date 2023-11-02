02 ноября 2023

В Екатеринбурге осудят банду, нападавшую на иностранцев с 2013 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
Банда совершила четыре разбойных нападения с 2013 года Фото:

В Екатеринбурге перед судом предстанут организаторы и участники банды, обвиняемые в разбойных нападениях на иностранных граждан. Группа действовала с 2013 года, при этом троих членов банды до сих пор не нашли, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, 32-летний мужчина с братом в феврале 2013 года создали вооруженную группу для нападений на иностранных граждан. Всего в составе банды было десять человек, трое из них до сих пор не установлены. Материалы против них выделены в отдельное производство. Задержанным пятерым вменяют разбой и создание вооруженной группы, дело направили в Свердловский облсуд, пояснили в ведомстве.

Злоумышленники перед преступлениями собирали информацию о потерпевших. «Они долгое время наблюдали за графиком их работы, маршрутах передвижения», — отметили в прокуратуре. Всего группа совершила четыре разбойных нападения в 2013, 2015, 2016 и 2023 годах. Они украли свыше 53,2 млн рублей. Членов банды поймали в феврале 2023-го.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге перед судом предстанут организаторы и участники банды, обвиняемые в разбойных нападениях на иностранных граждан. Группа действовала с 2013 года, при этом троих членов банды до сих пор не нашли, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. По версии следствия, 32-летний мужчина с братом в феврале 2013 года создали вооруженную группу для нападений на иностранных граждан. Всего в составе банды было десять человек, трое из них до сих пор не установлены. Материалы против них выделены в отдельное производство. Задержанным пятерым вменяют разбой и создание вооруженной группы, дело направили в Свердловский облсуд, пояснили в ведомстве. Злоумышленники перед преступлениями собирали информацию о потерпевших. «Они долгое время наблюдали за графиком их работы, маршрутах передвижения», — отметили в прокуратуре. Всего группа совершила четыре разбойных нападения в 2013, 2015, 2016 и 2023 годах. Они украли свыше 53,2 млн рублей. Членов банды поймали в феврале 2023-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...