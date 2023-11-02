02 ноября 2023

На участке дороги, где автобус со свердловчанами попал в ДТП, нашли изъяны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, где произошла авария, была не очищена от снега Фото:

На улице Почтовая в Дегтярске (Свердловская область), где вечером 2 октября рейсовый автобус столкнулся с иномаркой, выявили недостатки содержания улично-дорожной сети — дорога была не очищена от снега, отсутствуют знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», нет освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«На месте ДТП выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети, такие как наличие снега на проезжей части, отсутствие дорожных знаков „Уступи дорогу“, „Пешеходный переход“, на перекрестке отсутствует уличное стационарное освещение. По данным фактам в адрес обслуживающей дорогу организации направлена рекомендация по устранению выявленных недостатков», — рассказали в ведомстве.

Авария с участием рейсового автобуса произошла 2 ноября в 17:00 часов. По предварительным данным, выехавшая на нерегулируемый перекресток Lada Largus не уступила дорогу городскому автобусу, в котором находились 15 пассажиров. В аварии пострадали водитель легковушки и один пассажир автобуса.

На участке не было знаков, фонарей, зато было много снега
На участке не было знаков, фонарей, зато было много снега
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На улице Почтовая в Дегтярске (Свердловская область), где вечером 2 октября рейсовый автобус столкнулся с иномаркой, выявили недостатки содержания улично-дорожной сети — дорога была не очищена от снега, отсутствуют знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», нет освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «На месте ДТП выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети, такие как наличие снега на проезжей части, отсутствие дорожных знаков „Уступи дорогу“, „Пешеходный переход“, на перекрестке отсутствует уличное стационарное освещение. По данным фактам в адрес обслуживающей дорогу организации направлена рекомендация по устранению выявленных недостатков», — рассказали в ведомстве. Авария с участием рейсового автобуса произошла 2 ноября в 17:00 часов. По предварительным данным, выехавшая на нерегулируемый перекресток Lada Largus не уступила дорогу городскому автобусу, в котором находились 15 пассажиров. В аварии пострадали водитель легковушки и один пассажир автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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