На участке дороги, где автобус со свердловчанами попал в ДТП, нашли изъяны. Фото 03 ноября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 + Дорога, где произошла авария, была не очищена от снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На улице Почтовая в Дегтярске (Свердловская область), где вечером 2 октября рейсовый автобус столкнулся с иномаркой, выявили недостатки содержания улично-дорожной сети — дорога была не очищена от снега, отсутствуют знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», нет освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «На месте ДТП выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети, такие как наличие снега на проезжей части, отсутствие дорожных знаков „Уступи дорогу“, „Пешеходный переход“, на перекрестке отсутствует уличное стационарное освещение. По данным фактам в адрес обслуживающей дорогу организации направлена рекомендация по устранению выявленных недостатков», — рассказали в ведомстве. Авария с участием рейсового автобуса произошла 2 ноября в 17:00 часов. По предварительным данным, выехавшая на нерегулируемый перекресток Lada Largus не уступила дорогу городскому автобусу, в котором находились 15 пассажиров. В аварии пострадали водитель легковушки и один пассажир автобуса. На участке не было знаков, фонарей, зато было много снега Фото: ГИБДД по Свердловской области На улице Почтовая в Дегтярске (Свердловская область), где вечером 2 октября рейсовый автобус столкнулся с иномаркой, выявили недостатки содержания улично-дорожной сети — дорога была не очищена от снега, отсутствуют знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», нет освещения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «На месте ДТП выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети, такие как наличие снега на проезжей части, отсутствие дорожных знаков „Уступи дорогу“, „Пешеходный переход“, на перекрестке отсутствует уличное стационарное освещение. По данным фактам в адрес обслуживающей дорогу организации направлена рекомендация по устранению выявленных недостатков», — рассказали в ведомстве. Авария с участием рейсового автобуса произошла 2 ноября в 17:00 часов. По предварительным данным, выехавшая на нерегулируемый перекресток Lada Largus не уступила дорогу городскому автобусу, в котором находились 15 пассажиров. В аварии пострадали водитель легковушки и один пассажир автобуса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям