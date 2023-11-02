Магазин в Ханты-Мансийске пытался перепродать краснокнижного осетра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске сотрудники ОБЭП поймали магазин на попытке перепродать полутораметрового краснокнижного осетра. Его приобрела 64-летняя продавец. В пресс-службе ведомства сообщили, что ущерб, нанесенный природе, составляет около полумиллиона рублей.

«В ходе обыска в одном из продуктовых магазинов Ханты-Мансийска в морозильной камере обнаружен полутораметровый сибирский осетр, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Согласно расчету федерального агентства по рыболовству, водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму 481 368 рублей. Полицейскими установлено, что 64-летняя продавец магазина приобрела особо ценный вид рыбы для дальнейшей перепродажи по более высокой цене», — сообщает пресс-служба УМВД.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и продаже особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Продавец находится под подпиской о невыезде.