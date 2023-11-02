02 ноября 2023

ОБЭП в ХМАО поймал магазин на перепродаже гигантского краснокнижного осетра. Видео

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, агро2022
Магазин в Ханты-Мансийске пытался перепродать краснокнижного осетра Фото:

В Ханты-Мансийске сотрудники ОБЭП поймали магазин на попытке перепродать полутораметрового краснокнижного осетра. Его приобрела 64-летняя продавец. В пресс-службе ведомства сообщили, что ущерб, нанесенный природе, составляет около полумиллиона рублей.

«В ходе обыска в одном из продуктовых магазинов Ханты-Мансийска в морозильной камере обнаружен полутораметровый сибирский осетр, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Согласно расчету федерального агентства по рыболовству, водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму 481 368 рублей. Полицейскими установлено, что 64-летняя продавец магазина приобрела особо ценный вид рыбы для дальнейшей перепродажи по более высокой цене», — сообщает пресс-служба УМВД.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и продаже особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Продавец находится под подпиской о невыезде.

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В Ханты-Мансийске сотрудники ОБЭП поймали магазин на попытке перепродать полутораметрового краснокнижного осетра. Его приобрела 64-летняя продавец. В пресс-службе ведомства сообщили, что ущерб, нанесенный природе, составляет около полумиллиона рублей. «В ходе обыска в одном из продуктовых магазинов Ханты-Мансийска в морозильной камере обнаружен полутораметровый сибирский осетр, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Согласно расчету федерального агентства по рыболовству, водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму 481 368 рублей. Полицейскими установлено, что 64-летняя продавец магазина приобрела особо ценный вид рыбы для дальнейшей перепродажи по более высокой цене», — сообщает пресс-служба УМВД. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и продаже особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Продавец находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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