Хирурги ХМАО удалили редкую опухоль с помощью уникальной технологии

Сургутские онкологи использовали инновационную технологию для удаления опухоли брюшины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте хирурги-онкологи удалили 59-летней пациентке редкую опухоль брюшины — мезотелиому с метастазами. В операции использовался инновационный метод — гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения округа.

«Циторедуктивную операцию с гипертермической интраперитонеальной химиотерапией при мезотелиоме брюшины выполнили 59-летней пациентке. Этот вид оперативного вмешательства относится к одним из самых сложных в абдоминальной хирургии. Это инновационный метод лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42—43 градусов», — сообщает ведомство.

Операция длилась 6,5 часов. Пациентку после проведения комплексного послеоперационного лечения выписали в удовлетворительном состоянии через две недели. «В операционной работала бригада онкологов- хирургов: Сергей Копейка, Алексей Аксарин, Павел Троян, операционная медсестра Альфия Канипова, анестезиолог Рафаэл Гайнуллин», — уточнили в депздраве.