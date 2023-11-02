02 ноября 2023

Хирурги ХМАО удалили редкую опухоль с помощью уникальной технологии

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Сургутские онкологи использовали инновационную технологию для удаления опухоли брюшины Фото:

В Сургуте хирурги-онкологи удалили 59-летней пациентке редкую опухоль брюшины — мезотелиому с метастазами. В операции использовался инновационный метод — гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения округа.

«Циторедуктивную операцию с гипертермической интраперитонеальной химиотерапией при мезотелиоме брюшины выполнили 59-летней пациентке. Этот вид оперативного вмешательства относится к одним из самых сложных в абдоминальной хирургии. Это инновационный метод лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42—43 градусов», — сообщает ведомство.

Операция длилась 6,5 часов. Пациентку после проведения комплексного послеоперационного лечения выписали в удовлетворительном состоянии через две недели. «В операционной работала бригада онкологов- хирургов: Сергей Копейка, Алексей Аксарин, Павел Троян, операционная медсестра Альфия Канипова, анестезиолог Рафаэл Гайнуллин», — уточнили в депздраве.

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В Сургуте хирурги-онкологи удалили 59-летней пациентке редкую опухоль брюшины — мезотелиому с метастазами. В операции использовался инновационный метод — гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения округа. «Циторедуктивную операцию с гипертермической интраперитонеальной химиотерапией при мезотелиоме брюшины выполнили 59-летней пациентке. Этот вид оперативного вмешательства относится к одним из самых сложных в абдоминальной хирургии. Это инновационный метод лечения в онкологии, который предполагает введение в брюшную полость химиопрепарата, нагретого до 42—43 градусов», — сообщает ведомство. Операция длилась 6,5 часов. Пациентку после проведения комплексного послеоперационного лечения выписали в удовлетворительном состоянии через две недели. «В операционной работала бригада онкологов- хирургов: Сергей Копейка, Алексей Аксарин, Павел Троян, операционная медсестра Альфия Канипова, анестезиолог Рафаэл Гайнуллин», — уточнили в депздраве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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