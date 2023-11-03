Стало известно о новой жертве старосты омского детдома, где ломали психику детям

Mash Siberia: воспитанник омского детдома заявил, что в него стреляла староста

03 ноября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Староста стреляла в воспитанников из пневматического пистолета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области заявил, что 16-летняя староста стреляла в него из пневматического пистолета. Эта же девушка ранее избила сверстницу и заставила ее мыть руками унитазы, передает telegram-канал Mash Siberia. «О себе дала знать шестая жертва старосты „Большеуковского детского дома“. <…> В полицию пришел семиклассник. Он рассказал, как получил пулю от незнакомки около детдома. Правоохранители выяснили — стреляла та самая „смотрящая“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что это произошло еще в сентябре, когда девушка купила пневматический пистолет на маркетплейсе. Тогда от действий старосты пострадало как минимум пять воспитанников детдома. Ранее стало известно, что воспитанница избила сверстницу, после чего заставила ее мыть руками унитазы в мужском и женском туалетах. Следователи возбудили уголовное дело о халатности работников детдома. Позже выходец из этого же детского дома рассказал, как там издеваются над детьми и ломают им психику. По его словам, замдиректора детдома закрывала глаза на случаи избиения детей.

Воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области заявил, что 16-летняя староста стреляла в него из пневматического пистолета. Эта же девушка ранее избила сверстницу и заставила ее мыть руками унитазы, передает telegram-канал Mash Siberia. «О себе дала знать шестая жертва старосты „Большеуковского детского дома“. <…> В полицию пришел семиклассник. Он рассказал, как получил пулю от незнакомки около детдома. Правоохранители выяснили — стреляла та самая „смотрящая“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что это произошло еще в сентябре, когда девушка купила пневматический пистолет на маркетплейсе. Тогда от действий старосты пострадало как минимум пять воспитанников детдома. Ранее стало известно, что воспитанница избила сверстницу, после чего заставила ее мыть руками унитазы в мужском и женском туалетах. Следователи возбудили уголовное дело о халатности работников детдома. Позже выходец из этого же детского дома рассказал, как там издеваются над детьми и ломают им психику. По его словам, замдиректора детдома закрывала глаза на случаи избиения детей.