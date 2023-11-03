В Екатеринбурге из Дома офицеров ЦВО массово уволились сотрудники

Из екатеринбургского Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО) за последние полтора года уволилось больше 50 человек. Об этом журналисту URA.RU рассказал один из бывших сотрудников, который занимал высокую должность в учреждении. Другой источник URA.RU предоставил документ, подтверждающий увольнения сотрудников.
«С 2022 года по сегодняшний день учреждение покинули 51 человек. В массовых увольнениях виновата главный бухгалтер Анна Пономарева. Всех неугодных и несогласных она убирает», — поделился с журналистом URA.RU экс-сотрудник ОДО на условиях анонимности.
По словам второго собеседника URA.RU, с момента назначения Анны Пономаревой главным бухгалтером из ОДО ушло более 70 человек. «Пономареву назначили на должность главного бухгалтера в 2019 году. На сегодняшний день с ее подачи из учреждения ушли 75 человек», — отметил источник агентства.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в Дом офицеров Центрального военного округа, чтобы уточнить число ушедших сотрудников. Также запрос направлен в Министерство обороны РФ. На момент публикации новости ответы не поступили. Журналист URA.RU связался с главным бухгалтером ОДО. Анна Пономарева обещала прокомментировать заявление бывшего коллеги.
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