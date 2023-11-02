02 ноября 2023

Свердловские работодатели столкнулись с серьезным кризисом на рынке труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество открытых вакансий выросло в полтора раза за год, но активность соискателей осталась прежней
Количество открытых вакансий выросло в полтора раза за год, но активность соискателей осталась прежней Фото:

Спрос на персонал в Свердловской области продолжает стремительно расти. Количество открытых вакансий в октябре 2023 года увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru.

«Спрос на персонал продолжает расти: количество открытых вакансий составило 51 892 штуки, что на 51% больше, чем в октябре 2022 года», — поделился собеседник. Самой востребованной профессиональной категорией сотрудников на рынке труда Свердловской области является «Рабочий персонал» с 23% вакансий.

Также в пятерку лидеров вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%). При этом активность соискателей остается умеренной. В октябре 2023 года жители Свердловской области на 1% больше обновили резюме по сравнению с прошлым годом. Ранее сообщалось, что свердловским аграриям помогут решить кадровый голод.

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Спрос на персонал в Свердловской области продолжает стремительно расти. Количество открытых вакансий в октябре 2023 года увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «Спрос на персонал продолжает расти: количество открытых вакансий составило 51 892 штуки, что на 51% больше, чем в октябре 2022 года», — поделился собеседник. Самой востребованной профессиональной категорией сотрудников на рынке труда Свердловской области является «Рабочий персонал» с 23% вакансий. Также в пятерку лидеров вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%). При этом активность соискателей остается умеренной. В октябре 2023 года жители Свердловской области на 1% больше обновили резюме по сравнению с прошлым годом. Ранее сообщалось, что свердловским аграриям помогут решить кадровый голод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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