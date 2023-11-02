Свердловские работодатели столкнулись с серьезным кризисом на рынке труда

03 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Количество открытых вакансий выросло в полтора раза за год, но активность соискателей осталась прежней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спрос на персонал в Свердловской области продолжает стремительно расти. Количество открытых вакансий в октябре 2023 года увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «Спрос на персонал продолжает расти: количество открытых вакансий составило 51 892 штуки, что на 51% больше, чем в октябре 2022 года», — поделился собеседник. Самой востребованной профессиональной категорией сотрудников на рынке труда Свердловской области является «Рабочий персонал» с 23% вакансий. Также в пятерку лидеров вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%). При этом активность соискателей остается умеренной. В октябре 2023 года жители Свердловской области на 1% больше обновили резюме по сравнению с прошлым годом. Ранее сообщалось, что свердловским аграриям помогут решить кадровый голод.

Спрос на персонал в Свердловской области продолжает стремительно расти. Количество открытых вакансий в октябре 2023 года увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «Спрос на персонал продолжает расти: количество открытых вакансий составило 51 892 штуки, что на 51% больше, чем в октябре 2022 года», — поделился собеседник. Самой востребованной профессиональной категорией сотрудников на рынке труда Свердловской области является «Рабочий персонал» с 23% вакансий. Также в пятерку лидеров вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%). При этом активность соискателей остается умеренной. В октябре 2023 года жители Свердловской области на 1% больше обновили резюме по сравнению с прошлым годом. Ранее сообщалось, что свердловским аграриям помогут решить кадровый голод.