Москвич в Челябинске пытался узнать гостайну и попал под суд

Житель Москвы пытался в Челябинске получить доступ к секретным изделиям для вывоза их за рубеж. Об этом URA.RU сообщили 3 ноября в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.
«Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области пресечен незаконный вывоз продукции военного назначения за пределы Российской Федерации. В период с марта по октябрь 2022 года мужчина пытался получить доступ к секретным изделиям, входящим в состав продукции военного назначения, для последующей организации поставки за пределы России. При этом допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, житель Москвы не имел», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В октябре 2022 года при попытке незаконного приобретения составных частей вооружения, виновный был задержан сотрудниками ФСБ. Челябинский областной суд признал москвича виновным покушении на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину.
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