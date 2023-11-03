Бастрыкин вмешался в дело малыша, в смерти которого обвинили свердловских врачей

03 ноября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Родители погибшего пятимесячного ребенка считают, что врачи могли спасти его Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти пятимесячного малыша в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Родители обвиняют в гибели ребенка врачей. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Родители ребенка считают, что в результате некачественного оказания медицинских услуг в 2022 году наступила смерть малолетнего. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“», — рассказали в СК. 24 декабря 2022 года в больнице в Нижнем Тагиле от пневмонии умер пятимесячный младенец. Инфекция протекала без признаков заболевания, поэтому заметили ее слишком поздно. Накануне трагедии Анна рассказала врачам, что заметила у сына одышку, но медики на это внимания не обратили. Согласно справке, причиной смерти стали нехватка дыхания и долевая пневмония. Ранее URA.RU сообщало, что родители погибшего ребенка потребовали с больницы 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти пятимесячного малыша в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Родители обвиняют в гибели ребенка врачей. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Родители ребенка считают, что в результате некачественного оказания медицинских услуг в 2022 году наступила смерть малолетнего. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“», — рассказали в СК. 24 декабря 2022 года в больнице в Нижнем Тагиле от пневмонии умер пятимесячный младенец. Инфекция протекала без признаков заболевания, поэтому заметили ее слишком поздно. Накануне трагедии Анна рассказала врачам, что заметила у сына одышку, но медики на это внимания не обратили. Согласно справке, причиной смерти стали нехватка дыхания и долевая пневмония. Ранее URA.RU сообщало, что родители погибшего ребенка потребовали с больницы 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.