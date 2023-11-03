Челябинца подозревают в многолетнем развращении падчерицы

Жителя Октябрьского района Челябинской области задержали по подозрению в развращении несовершеннолетней падчерицы. Как рассказал URA.RU 2 ноября источник в силовых структурах, мужчина развращал девочку с 2017 года.
«По предварительным данным, мужчина начал проявлять нездоровый интерес в девочке еще в 2017 году. На тот момент ей было 10 лет. Лишь спустя шесть лет она смогла рассказать о приставаниях отчима. Мужчина задержан», — рассказал источник.
По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и предъявлении обвинений. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, угон автомобилей и угрозу убийством.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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