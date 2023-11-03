Челябинца подозревают в многолетнем развращении падчерицы

03 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

После проверки всех фактов будет принято процессуальное решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Октябрьского района Челябинской области задержали по подозрению в развращении несовершеннолетней падчерицы. Как рассказал URA.RU 2 ноября источник в силовых структурах, мужчина развращал девочку с 2017 года. «По предварительным данным, мужчина начал проявлять нездоровый интерес в девочке еще в 2017 году. На тот момент ей было 10 лет. Лишь спустя шесть лет она смогла рассказать о приставаниях отчима. Мужчина задержан», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и предъявлении обвинений. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, угон автомобилей и угрозу убийством. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Жителя Октябрьского района Челябинской области задержали по подозрению в развращении несовершеннолетней падчерицы. Как рассказал URA.RU 2 ноября источник в силовых структурах, мужчина развращал девочку с 2017 года. «По предварительным данным, мужчина начал проявлять нездоровый интерес в девочке еще в 2017 году. На тот момент ей было 10 лет. Лишь спустя шесть лет она смогла рассказать о приставаниях отчима. Мужчина задержан», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и предъявлении обвинений. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, угон автомобилей и угрозу убийством. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.