Челябинца подозревают в многолетнем развращении падчерицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
После проверки всех фактов будет принято процессуальное решение Фото:

Жителя Октябрьского района Челябинской области задержали по подозрению в развращении несовершеннолетней падчерицы. Как рассказал URA.RU 2 ноября источник в силовых структурах, мужчина развращал девочку с 2017 года.

«По предварительным данным, мужчина начал проявлять нездоровый интерес в девочке еще в 2017 году. На тот момент ей было 10 лет. Лишь спустя шесть лет она смогла рассказать о приставаниях отчима. Мужчина задержан», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и предъявлении обвинений. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, угон автомобилей и угрозу убийством.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Октябрьского района Челябинской области задержали по подозрению в развращении несовершеннолетней падчерицы. Как рассказал URA.RU 2 ноября источник в силовых структурах, мужчина развращал девочку с 2017 года. «По предварительным данным, мужчина начал проявлять нездоровый интерес в девочке еще в 2017 году. На тот момент ей было 10 лет. Лишь спустя шесть лет она смогла рассказать о приставаниях отчима. Мужчина задержан», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и предъявлении обвинений. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, угон автомобилей и угрозу убийством. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...