Правительство Тюменской области выделит больше полумиллиарда рублей на покупку автобусов

Губернатор Александр Моор подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на покупку пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современных комфортабельных машины „ЛиАЗ“», — говорится в сообщении.
Новые автобусы должны будут выйти на линию до конца 2023 года. По планам правительства, на обновление автопарка городского транспорта Тюменской области в ближайшие три года планируется выделить более 5,5 млрд рублей.
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