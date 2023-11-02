02 ноября 2023

Правительство Тюменской области выделит больше полумиллиарда рублей на покупку автобусов

До конца года в Тюмени появятся 34 новых автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус. Тюмень, руль, автобус, водительское место
До конца года на линию выйдут сразу 34 новых автобуса Фото:

Губернатор Александр Моор подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на покупку пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современных комфортабельных машины „ЛиАЗ“», — говорится в сообщении.

Новые автобусы должны будут выйти на линию до конца 2023 года. По планам правительства, на обновление автопарка городского транспорта Тюменской области в ближайшие три года планируется выделить более 5,5 млрд рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Александр Моор подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на покупку пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современных комфортабельных машины „ЛиАЗ“», — говорится в сообщении. Новые автобусы должны будут выйти на линию до конца 2023 года. По планам правительства, на обновление автопарка городского транспорта Тюменской области в ближайшие три года планируется выделить более 5,5 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...