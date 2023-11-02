Тоболяки потребовали организовать прямые рейсы на Север

03 ноября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

В топе городов, в которые тоболяки хотят летать, находятся Салехард и Новый Уренгой Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Тобольска (Тюменская область) потребовали организовать прямые рейсы из аэропорта Ремезов на Север. В топе городов, в которые тоболяки хотят летать, находятся Салехард и Новый Уренгой. Об этом написала одна из местных жительниц. «В Тобольске открыли аэропорт, а почему бы не сделать авиасообщения и в северные города: Салехард, Новый Уренгой? Тогда с Тобольска не пришлось бы ехать через Тюмень, теряя время и финансы», — пожаловалась жительница в соцсети «ВКонтакте». В Государственном управлении строительства региона женщине ответили, что возможности открытия новых рейсов из Тобольска изучаются. Сейчас полеты осуществляются по самым востребованным направления. «Из аэропорта г. Тобольска в этом году осуществлялись субсидированные рейсы в города Нижневартовск, Сургут, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижнекамск, Екатеринбург, Казань. Это самые востребованные направления, по которым часть затрат перевозчикам покрывает региональный бюджет, чтобы билеты оставались доступными для населения», — добавили в ГУС.

Жители Тобольска (Тюменская область) потребовали организовать прямые рейсы из аэропорта Ремезов на Север. В топе городов, в которые тоболяки хотят летать, находятся Салехард и Новый Уренгой. Об этом написала одна из местных жительниц. «В Тобольске открыли аэропорт, а почему бы не сделать авиасообщения и в северные города: Салехард, Новый Уренгой? Тогда с Тобольска не пришлось бы ехать через Тюмень, теряя время и финансы», — пожаловалась жительница в соцсети «ВКонтакте». В Государственном управлении строительства региона женщине ответили, что возможности открытия новых рейсов из Тобольска изучаются. Сейчас полеты осуществляются по самым востребованным направления. «Из аэропорта г. Тобольска в этом году осуществлялись субсидированные рейсы в города Нижневартовск, Сургут, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижнекамск, Екатеринбург, Казань. Это самые востребованные направления, по которым часть затрат перевозчикам покрывает региональный бюджет, чтобы билеты оставались доступными для населения», — добавили в ГУС.