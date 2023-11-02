02 ноября 2023

Тоболяки потребовали организовать прямые рейсы на Север

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
В топе городов, в которые тоболяки хотят летать, находятся Салехард и Новый Уренгой Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) потребовали организовать прямые рейсы из аэропорта Ремезов на Север. В топе городов, в которые тоболяки хотят летать, находятся Салехард и Новый Уренгой. Об этом написала одна из местных жительниц.

«В Тобольске открыли аэропорт, а почему бы не сделать авиасообщения и в северные города: Салехард, Новый Уренгой? Тогда с Тобольска не пришлось бы ехать через Тюмень, теряя время и финансы», — пожаловалась жительница в соцсети «ВКонтакте».

В Государственном управлении строительства региона женщине ответили, что возможности открытия новых рейсов из Тобольска изучаются. Сейчас полеты осуществляются по самым востребованным направления. «Из аэропорта г. Тобольска в этом году осуществлялись субсидированные рейсы в города Нижневартовск, Сургут, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижнекамск, Екатеринбург, Казань. Это самые востребованные направления, по которым часть затрат перевозчикам покрывает региональный бюджет, чтобы билеты оставались доступными для населения», — добавили в ГУС.

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Жители Тобольска (Тюменская область) потребовали организовать прямые рейсы из аэропорта Ремезов на Север. В топе городов, в которые тоболяки хотят летать, находятся Салехард и Новый Уренгой. Об этом написала одна из местных жительниц. «В Тобольске открыли аэропорт, а почему бы не сделать авиасообщения и в северные города: Салехард, Новый Уренгой? Тогда с Тобольска не пришлось бы ехать через Тюмень, теряя время и финансы», — пожаловалась жительница в соцсети «ВКонтакте». В Государственном управлении строительства региона женщине ответили, что возможности открытия новых рейсов из Тобольска изучаются. Сейчас полеты осуществляются по самым востребованным направления. «Из аэропорта г. Тобольска в этом году осуществлялись субсидированные рейсы в города Нижневартовск, Сургут, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижнекамск, Екатеринбург, Казань. Это самые востребованные направления, по которым часть затрат перевозчикам покрывает региональный бюджет, чтобы билеты оставались доступными для населения», — добавили в ГУС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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