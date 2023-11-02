02 ноября 2023

В Кургане умер заведующий отделением стоматологической поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматолог-хирург Андрей Бурмистров скончался на 53-ем году жизни Фото:

В Кургане скончался заведующий лечебно-хирургическим отделением Курганской городской стоматологической поликлиники, стоматолог-хирург Андрей Бурмистров. Об этом сообщили в администрации поликлиники.

«С прискорбием сообщаем, что 2 ноября 2023 года на 53 году жизни скончался заведующий лечебно-хирургическим отделением врач-стоматолог-хирург высшей квалификационной категории Бурмистров Андрей Александрович. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — указано на сайте поликлиники.

Бурмистров окончил Омский государственный мединститут им. М.И. Калинина в 1996 году. С 2006 года возглавлял лечебно-хирургическое отделение в городской поликлинике. Умело организовывал работу отделения, регулярно выступал с докладами по стоматологической тематике на конференциях медиков, владел полным объемом амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи. Коллеги отмечают доброту и отзывчивость Андрея Александровича, его высокий профессионализм. За добросовестный труд врач был отмечен множеством поощрений, среди которых почетная грамота департамента здравоохранения Курганской области и Благодарность Министра здравоохранения РФ.

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В Кургане скончался заведующий лечебно-хирургическим отделением Курганской городской стоматологической поликлиники, стоматолог-хирург Андрей Бурмистров. Об этом сообщили в администрации поликлиники. «С прискорбием сообщаем, что 2 ноября 2023 года на 53 году жизни скончался заведующий лечебно-хирургическим отделением врач-стоматолог-хирург высшей квалификационной категории Бурмистров Андрей Александрович. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — указано на сайте поликлиники. Бурмистров окончил Омский государственный мединститут им. М.И. Калинина в 1996 году. С 2006 года возглавлял лечебно-хирургическое отделение в городской поликлинике. Умело организовывал работу отделения, регулярно выступал с докладами по стоматологической тематике на конференциях медиков, владел полным объемом амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи. Коллеги отмечают доброту и отзывчивость Андрея Александровича, его высокий профессионализм. За добросовестный труд врач был отмечен множеством поощрений, среди которых почетная грамота департамента здравоохранения Курганской области и Благодарность Министра здравоохранения РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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