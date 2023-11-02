В Кургане умер заведующий отделением стоматологической поликлиники

03 ноября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Стоматолог-хирург Андрей Бурмистров скончался на 53-ем году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане скончался заведующий лечебно-хирургическим отделением Курганской городской стоматологической поликлиники, стоматолог-хирург Андрей Бурмистров. Об этом сообщили в администрации поликлиники. «С прискорбием сообщаем, что 2 ноября 2023 года на 53 году жизни скончался заведующий лечебно-хирургическим отделением врач-стоматолог-хирург высшей квалификационной категории Бурмистров Андрей Александрович. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — указано на сайте поликлиники. Бурмистров окончил Омский государственный мединститут им. М.И. Калинина в 1996 году. С 2006 года возглавлял лечебно-хирургическое отделение в городской поликлинике. Умело организовывал работу отделения, регулярно выступал с докладами по стоматологической тематике на конференциях медиков, владел полным объемом амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи. Коллеги отмечают доброту и отзывчивость Андрея Александровича, его высокий профессионализм. За добросовестный труд врач был отмечен множеством поощрений, среди которых почетная грамота департамента здравоохранения Курганской области и Благодарность Министра здравоохранения РФ.

В Кургане скончался заведующий лечебно-хирургическим отделением Курганской городской стоматологической поликлиники, стоматолог-хирург Андрей Бурмистров. Об этом сообщили в администрации поликлиники. «С прискорбием сообщаем, что 2 ноября 2023 года на 53 году жизни скончался заведующий лечебно-хирургическим отделением врач-стоматолог-хирург высшей квалификационной категории Бурмистров Андрей Александрович. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — указано на сайте поликлиники. Бурмистров окончил Омский государственный мединститут им. М.И. Калинина в 1996 году. С 2006 года возглавлял лечебно-хирургическое отделение в городской поликлинике. Умело организовывал работу отделения, регулярно выступал с докладами по стоматологической тематике на конференциях медиков, владел полным объемом амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи. Коллеги отмечают доброту и отзывчивость Андрея Александровича, его высокий профессионализм. За добросовестный труд врач был отмечен множеством поощрений, среди которых почетная грамота департамента здравоохранения Курганской области и Благодарность Министра здравоохранения РФ.