02 ноября 2023

Власти Березников после проверки прокуратуры уберут десятки незаконных свалок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чермет. Пункт приема. Курган , металл, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
На ликвидацию свалок власти Березников планируют потратить почти 90 млн рублей Фото:

В Пермском крае власти города Березники решили ликвидировать более 40 несанкционированных свалок. Подрядчика для вывоза мусора ищут через электронные торги. Соответствующие услуги чиновники оценили почти в 90 млн рублей. Ранее устранить незаконные свалки в крае требовала региональная прокуратура.

«Наименование объекта закупки — оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок в количестве 44 штук. Виды отходов, подлежащих вывозу с мест несанкционированного складирования, — отходы из жилищ несортированные, мусор от сноса и разборки зданий. Начальная и максимальная цена контракта — 89,9 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

Согласно документу, большинство незаконных свалок расположены в городе Усолье, поселках Суханово и Железнодорожный, а также в селе Березовка. Подрядчику также необходимо очистить от мусора водоохранную зону Камы в районе промышленной площадки завода «Сода-Хлорат».

Ранее URA.RU рассказывало, что в августе 2023 года прокуратура Пермского края потребовала от мэров городов региона ликвидировать незаконные свалки. Они были выявлены во время масштабной ревизии надзорного ведомства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае власти города Березники решили ликвидировать более 40 несанкционированных свалок. Подрядчика для вывоза мусора ищут через электронные торги. Соответствующие услуги чиновники оценили почти в 90 млн рублей. Ранее устранить незаконные свалки в крае требовала региональная прокуратура. «Наименование объекта закупки — оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок в количестве 44 штук. Виды отходов, подлежащих вывозу с мест несанкционированного складирования, — отходы из жилищ несортированные, мусор от сноса и разборки зданий. Начальная и максимальная цена контракта — 89,9 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». Согласно документу, большинство незаконных свалок расположены в городе Усолье, поселках Суханово и Железнодорожный, а также в селе Березовка. Подрядчику также необходимо очистить от мусора водоохранную зону Камы в районе промышленной площадки завода «Сода-Хлорат». Ранее URA.RU рассказывало, что в августе 2023 года прокуратура Пермского края потребовала от мэров городов региона ликвидировать незаконные свалки. Они были выявлены во время масштабной ревизии надзорного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...