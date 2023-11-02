Власти Березников после проверки прокуратуры уберут десятки незаконных свалок

В Пермском крае власти города Березники решили ликвидировать более 40 несанкционированных свалок. Подрядчика для вывоза мусора ищут через электронные торги. Соответствующие услуги чиновники оценили почти в 90 млн рублей. Ранее устранить незаконные свалки в крае требовала региональная прокуратура.
«Наименование объекта закупки — оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок в количестве 44 штук. Виды отходов, подлежащих вывозу с мест несанкционированного складирования, — отходы из жилищ несортированные, мусор от сноса и разборки зданий. Начальная и максимальная цена контракта — 89,9 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».
Согласно документу, большинство незаконных свалок расположены в городе Усолье, поселках Суханово и Железнодорожный, а также в селе Березовка. Подрядчику также необходимо очистить от мусора водоохранную зону Камы в районе промышленной площадки завода «Сода-Хлорат».
Ранее URA.RU рассказывало, что в августе 2023 года прокуратура Пермского края потребовала от мэров городов региона ликвидировать незаконные свалки. Они были выявлены во время масштабной ревизии надзорного ведомства.
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